خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: طی روزهای اخیر منابع رسانه ای اعلام کردند که آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین برای چندمین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است.

دفتر نشر آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم نیز خبر داد که شیخ پس از انتقال از محاصره به بیمارستان در یکشنبه شب گذشته توسط آمبولانس برای نزدیک به یک هفته تحت کنترل امنیتی در بیمارستان بسر میبرد.

بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ صحنه انقلاب مردمی ضد نظام آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب در کشورشان هستند.این در حالی است که جمعیت الوفاق (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) اعلام کرد: از آغاز انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ ) تاکنون ۵ هزار و ۹۸ نفر قربانی شکنجه در زندان های آل خلیفه شده اند.

در همین رابطه خبرنگار مهر با «شیخ عبدالله صالح» جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*لطفا درباره آخرین وضعیت سلامتی شیخ عیسی قاسم پس از عمل جراحی اخیر ایشان توضیح دهید.

پس از آخرین معالجه شیخ عیسی در روزهای اخیر، طبق توصیه های پزشکان ایشان به عمل جراحی دیگری نیاز داشتند اما رژیم آل خلیفه مانع از این کار در آن برهه زمانی شد تا وضعیت شیخ وخیم تر شود؛ تاجایی که رژیم بحرین مجبور شد اجازه دهد شیخ عیسی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

البته در همین خلال نیز پسر و داماد شیخ عیسی توسط حکومت بحرین بازداشت شدند. امیدوارم که عمل جراحی شیخ عیسی موفقیت آمیز باشد.

*آیا آل خلیفه در صدد قتل تدریجی و ترور رهبر شیعیان بحرین است؟

آل خلیفه با دادن مُسکن ها به بیماران در صدد طولانی کردن بیماری و عدم درمان قطعی آنها است به صورت کلی حکومت بحرین اینگونه اقدامات را به شکل آهسته علیه رهبران انقلابی بحرین انجام می دهد؛ مانند شیخ عیسی قاسم، المشیمع، عبدالوهاب حسین، نبیل رجب و دیگر بازداشت شدگان مثل یاسر ملا و امثال ایشان.

مقامات آل خلیفه برنامه ای سازماندهی شده برای مرگ تدریجی رهبران بحرینی دارد که در وهله نخست به تاخیر انداختن مداوا و معالجه است؛ مانند کاری که با شیخ عیسی انجام دادند.

زیرا ایشان باید دو ماه قبل تحت عمل جراحی قرار می گرفتند ولی تا الان به تاخیر افتاد. همچنین المشیمع که به سرطان مبتلاست ولی بیش از صد روز از دریافت معالجه پزشکی لازم محروم مانده است.

مقامات آل خلیفه در این خصوص و تحویل داروهای لازم به این بیماران مماطله می کنند. آل خلیفه با دادن مُسکن ها به این بیماران در صدد طولانی کردن بیماری و عدم درمان قطعی آنها است و معلوم نیست که این مُسکن ها موجب ضرر رساندن به بیماران زندانی نیز می شود یا خیر. این اقدامات متاسفانه همان مرگ آهسته برای زندانیان است.

*دادگاه بحرین در حکم تبرئه شیخ علی سلمان تجدید نظر کرد. علت آن چیست؟

همگی نگران هستند که حکم بعدی که علیه شیخ علی سلمان صادر می شود، سخت تر باشد اولا که هدف از صدور حکم برائت شیخ علی سلمان توسط دادگاه بحرین، کاهش فشارها علیه رژیم آل خلیفه بود نه بیشتر اما خود مقامات آل خلیفه خواستار صدور حکم علیه شیخ سلمان هستند و چه بسا این احکام، سخت تر و کورکورانه تر باشد.

بنابراین علیرغم توصیه آمریکایی ها، در این حکم برائت تجدیدنظر صورت گرفت. همگی نگران هستند که حکم بعدی که علیه شیخ علی سلمان صادر می شود، سخت تر باشد. به صورت کلی همه این احکام فاقد صحت است و مقامات آل خلیفه نیز از تمامی این احکام اطلاع دارند. آمریکا و آل سعود نیز با صدور این احکام موافق هستند.

*نقش رژیم آل خلیفه در عادی سازی روابط میان رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی و همچنین امضا و اجرای معامله قرن را چگونه ارزیابی می کنید؟

آل خلیفه همانگونه که در قرن ۱۹ میلادی، پای انگلیسی ها را به منطقه خلیج فارس باز کرد، اکنون نیز در صدد بازکردن پای صهیونیست ها به این منطقه است بحرین در زمینه معامله قرن نقش بزرگ و پررنگی ندارد بلکه در عرصه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پررنگ عمل کرده است. آل خلیفه پولی ندارد که برای اجرای معامله قرن هزینه کند اما به صورت مستمر از دهه ۹۰ و یا قبلتر در حال عادی سازی روابط خود با رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی بوده است.

روابطی میان بحرین با صهیونیست ها بوده است و بحرین تنها کشور در حوزه خلیج فارس بوده که مسئولین رده بالایش مانند پادشاه و ولیعهد و وزیر خارجه و دیگران با مقامات رده بالای رژیم صهیونیستی دیدار کرده اند. آنها به صورت آشکار از هیات های صهیونیستی برای حضور در بحرین دعوت می کنند و یا برای سفر به اسرائیل هیات هایی اعزام می کنند.

آل خلیفه همانگونه که در قرن ۱۹ میلادی، پای انگلیسی ها را به منطقه خلیج فارس باز کرد، اکنون نیز در صدد بازکردن پای صهیونیست ها به این منطقه است. بنابراین نقش آل خلیفه در عادی سازی روابط بیش از معامله قرن است. سعودی ها و یا شاید اماراتی ها به دلیل پولدار بودن در اجرای معامله قرن نقش بزرگتری دارند.

*به نظر شما چگونه می توان مانع از اجرای معامله قرن در منطقه و نابودی مساله فسطین شد؟

همانگونه که امام خامنه ای فرمودند اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر در منطقه وجود نخواهد داشت و ان شاءالله این وعده الهی محقق خواهد شد همانگونه که سید حسن نصرالله در سخنرانی خود تاکید کرد، مسئولیت اول با خود تشکیلات خودگردان فلسطین و به صورت کلی فلسطینی ها است که نباید این معامله را بپذیرند و باید مانع از اجرای آن شوند.

زیرا عامل فلسطینی عامل مهمی است. هر چند این موضوع به مسلمانان مربوط است اما کسانی که در سرزمین های اشغالی حضور دارند، برادران فلسطینی ما هستند که حتی در ضعیف ترین حالت ممکن نیز نباید این معامله را بپذیرند. نقش دوم برعهده مسلمانان به صورت کلی است و باید بپذیرند که اسرائیل غده سرطانی است که باید نابود شود.

مسئولیت سوم برعهده جامعه بین المللی است که قطعنامه های واضحی را در برابر این رژیم اشغالگر صادر کرده است که باید آنها را اجرایی کند. در وهله آخر نیز وظیفه نیروهای مقاومت در منطقه است که باید با وجود رژیم صهیونیستی و عادی سازی با آن مقابله و امیال استکبار جهانی را رد کنند.

پیروزی از آن فلسطینی ها و امت اسلامی است و همانگونه که امام خامنه ای فرمودند اسرائیل تا ۲۵ سال دیگر در منطقه وجود نخواهد داشت و ان شاءالله این وعده الهی محقق خواهد شد.