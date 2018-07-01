به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری همایش «رسانه و تبلیغ دینی»، اظهار کرد: در دنیای امروزه، نقش و اهمیت رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، لذا بهره‌گیری از رسانه‌ها به عنوان ظرفیت‌هایی مهم، برای همه ما ضروری است.

وی ادامه داد: تبلیغ دینی، مهم‌ترین رسالت سازمان تبلیغات اسلامی است و در این راستا استفاده از تمامی بسترها و فضاهای موجود می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف و رسالت خود، یاری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: اولین همایش «رسانه و تبلیغ دینی» در آذربایجان شرقی با هدف تبیین و تشریح توان رسانه‌ها در تبلیغ دینی و همچنین ایجاد فضایی برای ارتباط بیش‌تر سازمان تبلیغات اسلامی با اهالی رسانه، امسال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این همایش همزمان با روز قلم، در سالن سوره اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود، گفت: از تمامی اهالی رسانه ،فعالین مجازی و مبلغات دینی فعال در فضای سایبری استان دعوت می‌کنیم در این همایش که در ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه، ۱۴ تیر برگزار می‌شود حضور یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسینی، سخنران ویژه همایش «رسانه و تبلیغ دینی» را دکتر احمدرضا متین‌فر، مسئول فضای مجازی موسسه سراج و استاد دانشگاه امام حسین (ع) اعلام کرد.