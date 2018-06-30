آتش سوزی روستای« سرآقاسید» مهار شد/ خسارت به ۱۰ واحد مسکونی

ستار فرهادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آتش سوزی روستای «سرآقاسید» مهار شد، اظهار داشت: در این حادثه ۱۰ واحد مسکونی خسارت دیده است که از این تعداد شش واحد مسکونی به طور کامل سوخته است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: وسایل زندگی شش خانوار به طور کامل در این حادثه آتش سوزی از بین رفته است.

وی عنوان کرد: این آتش سوزی با همکاری آتش نشانی شهر چلگرد، نیروهای مردمی، هلال احمر، نیروهای انتظامی و... مهار شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این حادثه آتش سوزی تلفات جانی نداشته است.

این آتش سوزی دومین حادثه آتش سوزی طی یک دهه گذشته در این روستا است که به خانه های روستائیان خسارت وارد کرده است.