به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قدیری با اشاره به اینکه پاساژ «دراکولا» واقع در خیابان لبافی نژاد جزء یکی از پرخطرترین مجتمع های تجاری تهران محسوب می شود، اظهار کرد: باتوجه به فرسودگی سازه این پاساژ و امکان فرونشست آن، ۲ اخطار در سال ۹۵ و ۳ اخطار در سال ۹۶ به مالک ابلاغ شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

وی عنوان کرد: ۳۲ واحد تولیدی و تجاری در این پاساژ مشغول فعالیت هستند که باتوجه به فقدان حداقل ایمنی های لازم برای فعالیت و کسب و کار، از مالک خواسته‌ شد تا نسبت به تخریب و نوسازی ملک اقدام کند.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: باتوجه به قانون سرقفلی واحدهای تجاری و ابطال مالکیت پس از بازسازی، این موضوع محقق نشد، بنابر این براساس تصمیم کارگروه ایمنی ساختمان، معاون دادستان تهران حکم پلمب این پاساژ را صادر کرد.