به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی مدیرکل سازمان بین المللی مهاجرت رأی نیاورد.

نامزدی کن آیزاکس تحت الشعاع سیاست های مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته بود.

علاوه بر این به نظر می رسد مطالبی که کن آیزاکس در مورد مسلمانان در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود نیز در شکست او موثر بوده است.

وی در رقابت برای کسب سمت مدیرکلی سازمان بین المللی مهاجرت پس از لورا تامسون، نامزد کاستاریکا و آنتونیو ویتورینو نامزد پرتغال در جایگاه آخر قرار گرفت.

سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد است.

آمریکا با وجود خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و تَرک مذاکرات سازمان ملل در مورد تاثیر جهانی مهاجرت، قویا از نامزدی کن آیزاکس برای مدیر کلی سازمان بین المللی مهاجرت حمایت کرد.

آنتونیو ویتورینو که اکنون به مقام مدیرکلی سازمان بین المللی مهاجرت انتخاب شده است در دهه ۱۹۹۰ میلادی در دولت آنتونیو گوترش دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد از پرتغال عهده دار سمت وزارت بود.