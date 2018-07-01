بانک جامع اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور تشکیل می شود

علی اصغر محمدی در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خارج از کشور یک جامعه خوب به لحاظ جمعیتی در سطح دنیا داریم که با پراکندگی جغرافیایی مناسب در ۱۲۰ کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، دانشگاهی و هنری توانمندی های شاخصی دارند که می توانند در خدمت کشور باشند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که جهان فشارهای زیادی را به کشور تحمیل کرده باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم که برای این کار نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت های سرمایه گذاری و رفع موانع هستیم.

ایرانی ها در ۱۲۰ کشور جهان هستند

محمدی تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور لازم است استانها با برنامه مشخص وارد کار شده و فعالانه برخورد کرده و ظرفیت های خود را ارائه کنند تا ببینیم ایرانیها چه کمکی می توانند در این بخش ها انجام دهند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در خصوص حجم سرمایه های ایرانیان اظهار داشت: به نظر می رسد میزان سرمایه های ایرانیان مقیم خارج دقیقا محاسبه و اندازه گیری نشده اما با شناخت اجمالی که از ایرانیان داریم این نوید را می دهیم که اگر با وحدت و همبستگی بتوانیم پیامهای روشنی را به آنها منتقل کنیم ایرانیها می توانند نقش خوبی در شرایط کنونی کشور ایفا کنند.

وی در خصوص وضعیت مهاجرت ایرانیان به خارج در شرایط کنونی اظهار داشت: رفت و آمد به خارج به صورت عادی بوده و همچنان ادامه دارد اما هنوز آمار دقیقی از تعداد نخبگان و شخصیت های ایرانی که در خارج هستند نداریم.

محمدی اضافه کرد: البته می توان گفت حدود ۵ تا ۶ میلیون ایرانی در بیش از ۱۲۰ کشور جهان مقیم هستند که البته این آمار دقیق نیست و باید با ایجاد بانک اطلاعاتی آمار واقعی استخراج شود ولی در مجموع می توان اذعان کرد ایرانی های فرهیخته، دانشمند و فعالان اقتصادی توانمندی در اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا، اقیانوسیه و کشورهای عربی داریم که فرصت ارزشمندی برای کمک به توسعه کشور محسوب می شوند.

ایرانیان مقیم خارج دلشان برای ایران می تپد

وی اظهارداشت: جمعیت میلیونی ایرانیان خارج از کشور ظرفیت ارزشمندی است که بیشتر شان موفق هستند و همه آنها امروز دلشان برای ایران می تپد و هر زمان لازم باشد به یاری هموطنان می شتابند.

محمدی به مشارکت خیرین ایرانی خارج از کشور در کارهای آموزشی هم اشاره کرد و گفت: بیش از یک هزار ایرانی خارج از کشور در مدرسه سازی داخلی فعال هستند و به عنوان خیر کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام داده اند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: امروز شرایط کشور به گونه ای است که می توان اذعان کرد در یک شبه جنگ اقتصادی هستیم و این وضعیت حالت بازدارنده و روانی ایجاد کرده اما همه ایرانی ها نشان داده اند در شرایط سخت به فریاد یکدیگر می رسند و محاسبات دشمنان در این زمینه غلط است و ایرانی ها در شرایط بحرانی و سخت بیش از گذشته در کنار هم قرار می گیرند و وحدتشان بیشتر می شود.

محمدی اضافه کرد: قزوین موقعیت بسیار استثنایی دارد و با ارتباط با استانهای شرقی و شمالی می تواند از این فرصت خود برای توسعه بیشتر استفاده کند و در وزارت خارجه شناختی که از قزوین داریم نشان می دهد این منطقه برای فعالیتهای اقتصادی ایرانیان خارج از کشور بسیار مستعد است.

وی بیان کرد: باید به ایرانیان خارج از کشور اطمینان دهیم و حمایت لازم را انجام دهیم تا سرمایه های خود را به ایران و از جمله استان قزوین بیاورند و در توسعه و عمران کشور بکار گیرند.

برندهای خارجی را حفظ کنید

محمدی در ادامه گفت: دشمنان با ایران هراسی و جلوگیری از آمدن سرمایه گذاران می خواهند مانع توسعه کشور شوند و یکی از راه های مقابله با این ترفند حمایت از برندهای خارجی است که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و باید با حفظ آنها نشان دهیم امنیت در ایران در سطح بالایی است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: در قزوین برندهای بین المللی شاخصی آمده اند که باید تبلیغ کنید تا در خارج از کشور بدانند در ایران بستر تولید و فعالیت مهیاست و محل امنی برای سرمایه گذاری داریم.

وی بیان کرد: البته در ایران روند بروکراسی اداری و گرفتن استعلام کمی سخت و پیچیده و برای تولیدکننده و متقاضی ایرانی هم دشوار است چه برسد به کسانی که در چند ساعت می توانند در خارج از ایران مجوز تولید و کارآفرینی بگیرند و با این روند در کشور آشنایی ندارند که شاید کار را مشکل کند که باید در این زمینه تسهیلات لازم ایجاد شود تا کار طولانی نشود.

محمدی یادآور شد: با همه مشکلات موجود می توان از ظرفیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور که قابل توجه است بخوبی استفاده کرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: معرفی قزوین و ظرفیت های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و علمی آن در کشور و سایر نقاط خیلی کم رنگ است و با تقویت این موضوع می توانید از حضور ایرانیان خارج از کشور برای اجرای طرحهای توسعه در مسائل مختلف بهره مند شوید.

بانک اطلاعات جامع از ایرانیان نداریم

محمدی تصریح کرد: هنوز اطلاعات دقیق و به روزی از تعداد و وضعیت ایرانیان خارج از کشور نداریم لذا درصددیم بزودی با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بستر برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت موجود ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.

وی گفت: وجود بیش از یک هزار خیر مدرسه ساز در خارج از کشور فرصت بسیار مناسبی است تا با جذب این افراد برخی پروژه های آموزشی با مشارکت خیرین مقیم خارج اجرا شود.