پارلمان عراق از پایان فعالیت خود در دوره کنونی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، معاون دوم رئیس پارلمان عراق از پایان فعالیت این پارلمان در دوره کنونی خبر داد.

«آرام شیخ محمد»،‌ معاون دوم «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق روز شنبه با اعلام این خبر گفت که مدت فعالیت این پارلمان دیگر تمدید نمی‌شود.

در همین راستا، یک منبع پارلمانی گفت که شیخ محمد در جلسه مشورتی پارلمان اعلام کرد که فعالیت پارلمان عراق به پایان رسیده و دیگر تمدید نمی‌شود.

«مشعان الجبوری»، یکی از نمایندگان عراقی پیش از این گفته بود که «عمر قانونی پارلمان عراق نیمه شب امشب به پایان می‌رسد».