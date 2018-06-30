قهرمانی رکابزن آذربایجان شرقی در تایم تریل انفرادی قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، میرصمد پورسیدی در مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی کشور، بخش تایم تریل انفرادی به مقام نخست دست یافت؛ پورسیدی برای دومین سال متوالی این عنوان را به خود اختصاص داد.

او در دومین و آخرین روز مسابقات دوچرخه سواری جاده - قهرمانی کشور، موفق شد جلوتر از همه رقیبان، مسافت ۳۰ کیلومتری جاده فرودگاه ساری را در ۴۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۵ صدم ثانیه طی کند.

رکابزنان استان مرکزی و یزد هم عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

سعید صفرزاده، دیگر رکابزن آذربایجان شرقی نیز روز گذشته در روز نخست این مسابقات، عنوان قهرمانی بخش استقامت را کسب کرده بود.

گفتنی است، این مسابقات با حضور ۲۹ ورزشکار از ۱۵ استان به میزبانی نکا در مازندران برگزار شد.