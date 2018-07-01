به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در نشستی فصل اول نقشه جامع علمی کشور با محوریت ارائه راهکارهای بومی توسعه آموزشی و فرهنگی با حضور مسئولان نهادهای آموزشی و فرهنگی، رؤسای دانشگاه های قروه و اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد قروه بازخوانی شد.

نقشه جامع علمی کشور مجموعه ای است جامع و هماهنگ، پویا و آینده نگر با مبانی و اهداف، سیاست ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور که تلاش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه ها و تجارب علمی تکیه شود.

فصل اول این نقشه علمی که مورد بازخوانی قرار گرفت با عنوان ارزش های بنیادین و الگوی نظری با زیر مجموعه هایی همچون مبانی و ارزش های بنیادین و ویژگیهای اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری بود.

بهبود سطح آموزش

به گفته رئیس دانشگاه آزاد قروه هدف اصلی بهبود سطح آموزشی جامعه است و باید دانست که مهم ترین مسئله برای توسعه، استاندارد بودن حوزه آموزش و پرورش است.

«سیمرا دهقانی» با بیان اینکه اصلاحات اجتماعی تابع اصلاحات آموزش و دانشگاه است، افزود: نهادهای آموزشی به عنوان شریانات آموزشی امکان ساز و جامعه آفرین هستند و عملیاتی کردن این نقشه علمی می تواند به گونه ای در ارتقای آگاهی ها مؤثر باشد.

وی برقرار کردن انضباط اجتماعی، هماهنگ سازی خرده فرهنگ ها، توسعه افزایش رشد اقتصادی، ارائه شیوه هایی برای کاهش فقر و بیکاری و ... را از جمله عوامل اجرای این نقشه علمی دانست.

«دهقانی» همچنین برای اجرای بهتر این نقشه خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی و بازخوانی به شیوه گفتمان شد.

فرهنگ تربیتی

در ادامه رئیس فرهنگ ارشاد اسلامی قروه اما با انتقاد از ضعف در حوزه آموزش، یکی از عوامل سقوط توسعه را سیاسی کاری شدن موارد حساس در جامعه عنوان کرد.

«شهلا مژده» با بیان اینکه امروزه باید عوامل موفقیت و یا ضعف مسایل در جامعه بررسی شود، افزود: نبود ثبات مدیریتی در شهرستان، کار نکردن در خصوص مباحث تاریخی و فرهنگی در کنار پایه ای نپرداختن به آموزش را از نقاط ضعف موجود دانست.

سرپرست آموزش و پرورش قروه هم از سند تحول بنیادین سخن گفت و تصریح کرد: مباحث مطرح شده در سند تحول بنیادین به نوعی به نقشه جامع علمی باز می گردد.

«جعفر عبدالملکی» مهمترین مبحث در حوزه آموزش را تربیت دانست و بر رفع مشکل مهارت آموزی در مباحث آموزش تأکید کرد.

وی همچنین از ارائه کمک های خاص از طریق نهادها و خیرین برای اجرای عدالت آموزشی گفت.

نبود انگیزه

اما شاید ویژه ترین اظهارنظر از جانب رئیس دانشگاه غیرانتفاعی ایران مهر صورت گرفت. «علی زرین» از شکاف فلسفه وجودی و گم شدن آن میان مسئولان انتقاد کرد و بر این باور بود که بسیاری از موضوعات حساس جامعه از آن فلسفه وجودی خود دوری شده اند.

وی اصلی ترین مسئله ای که نقشه علمی به آن پرداخته است را در زمینه سازی کیفیت آموزش دانست و نبود این مهم را ضعف بزرگی میان جامعه آموزشی کشور عنوان کرد.

«زرین» نبود انگیزه میان نسل جوان، بی تفاوتی، مدرک گرایی و به دنبال کار آماده بودن بدون هیچ گونه تلاشی را از جمله دلایل نرسیدن به نقطه اشتراک در اهداف علمی، فرهنگی، اقتصادی و به طور کل توسعه محور خواند.

وی چندین بار از بی انگیزگی در میان جامعه اعتراض کرد و خواستار آسیب شناسی در این زمینه شد.

در ادامه چند کارگروه ویژه از جمله فرهنگی، آموزش با محوریت تربیت و پرورش و مهارت و در نهایت آموزش عالی تشکیل شد.

ریشه یابی ضعف آموزش

گرچه تلاش رؤسای دانشگاه ها و دیگر اساتید علمی تبیین اهداف این نقشه جامع علمی است اما آنچه در این نشست بیشتر از همه دیده می شد وجود تناقض میان واقعیت جامعه با محورهای تعیین شده بود.

به عنوان مثال یکی از محورهای این نقشه که در فصل اول بیان شده مرتبط به عدالت محوری و دستیابی همه به ویژه مستضعفان در حوزه علم و فناوری است. مسئله ای که در واقعیت امر چندان به چشم نمی آید و این عدالت اجرا نمی شود.

از طرفی با وجود آنکه نشست بازخوانی نقشه جامع علمی بود اما اکثریت اساتید که از اعضای هیئت علمی بودند چندان اطلاعات و یا مباحثی را در چنته نداشتند و تنها به یکسری سخنان کلیشه ای بسنده کردند. این در حالی است که چنین مسئله مهمی باید با بحث و تبادل نظر فرهیختگان علمی تقویت و اجرا شود.

البته این تنها بخشی از تناقضات و مشکلات مرتبط بود و قطعاً اگر جامعه آموزشی به دنبال تحقق سیاست های نقشه جامع علمی است باید ابتدا ریشه های ضعف در این حوزه را یافته و سپس اقدام به طرح و اجرای نقشه کند.