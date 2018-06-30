به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کردند.

به گفته «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید این دو در این تماس تلفنی در خصوص روابط دو جانبه و تنش های اخیر مرتبط با اعمال تعرفه های گمرکی جدید از سوی واشنگتن بحث و تبادل نظر کردند.

بر این اساس ترودو در این تماس تاکید کرده است که کشورش ناچار است به تعرفه‌های اضافی بر واردات آلومینیوم و فولاد، واکنش متقابل نشان دهد.

در بیانیه منتشر شده از سوی کانادا نیز آمده است که این دو توافق کردند برای یافتن راهی جهت خروج از این تنش، با یکدیگر در تماس باشند.

این اولین تماس تلفنی بین مقامات دو کشور، پس از انتقادهای ترامپ از نخست‌وزیر کانادا در جریان نشست اخیر گروه کشورهای ۷ است.

این در حالی است که کانادا در واکنش به اقدام دولت ترامپ، تعرفه ۱۲.۶ میلیون دلاری بر کالاهای وارداتی از این کشور اعمال کرده است.