به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فلسطینی ها در نابلس در حمایت از نوار غزه تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، صدها فلسطینی با تظاهرات در نابلس، پایان دادن به محاصره و تحریم نوار غزه را خواستار شدند.
صدها فلسطینی با تظاهرات در نابلس پایان دادن به محاصره و تحریم های نوار غزه را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فلسطینی ها در نابلس در حمایت از نوار غزه تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، صدها فلسطینی با تظاهرات در نابلس، پایان دادن به محاصره و تحریم نوار غزه را خواستار شدند.
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