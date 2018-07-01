به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فلسطینی ها در نابلس در حمایت از نوار غزه تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، صدها فلسطینی با تظاهرات در نابلس، پایان دادن به محاصره و تحریم نوار غزه را خواستار شدند.