حوادث جاده ای روز گذشته در محورهای ساوه ۳۶مجروح برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین سانحه روز گذشته(شنبه) برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در محور اتوبان ساوه - همدان بود که ۲۶ مجروح برجای گذاشت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: پس از حضور نیروهای امدادی اورژانس و هلال احمر ساوه در محل حادثه، به جز دو نفر از مصدومان که به صورت سرپایی درمان شدند، مابقی مجروحان توسط اورژانس به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافتند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشت.

عزیزی بیان کرد: حادثه جاده ای دیگر روز گذشته در محور قدیم ساوه - همدان رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی پژو دچار واژگونی گردید و بر اثر این سانحه سه تن از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: عملیات امدادرسانی به مصدومان حادثه مذکور پس از حضور نیروهای امدادی اورژانس شهری ساوه به انجام رسید و مصدومان با توجه به جراحت جزئی در محل به صورت سرپایی درمان شدند و به انتقال به بیمارستان رضایت ندادند.

وی ادامه داد: واژگونی سواری برلیانس با چهار مصدوم در اتوبان ساوه - سلفچگان، تصادف کامیون تریلر با سواری آر - دی در جاده قدیم ساوه - همدان با دو مصدوم و برخورد سواری لیفان با راکب موتورسیکلت در جاده قدیم ساوه به سلفچگان با یک مصدوم دیگر حوادث جاده ای روز گذشته شهرستان ساوه بود که همگی مصدومان به مرکز درمانی شهید مدرس منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه تصریح کرد: روز جمعه نیز حوادث جاده ای شهرستان ساوه ۱۳مجروح برجای گذاشت و در واقع طی دو روز گذشته ۴۹نفر در محورهای مواصلاتی این شهرستان بر اثر حوادث رانندگی دچار مصدومیت شده اند که عمده این تصادفات در محور ساوه -همدان رخ داده است.