اعزام ۵۵ مبلغ درایام شهادت امام جعفرصادق (ع) به مناطقی از زنجان

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان طبق سنوات گذشته برنامه‌های ویژه به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) در دستور کاری خود قرار داده است.

وی از اعزام بیش از ۵۵ نفر مبلغ به مناطق مختلف شهرستان زنجان به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۱۵ نفر مبلغه و مابقی مبلغ می‌باشند و این مبلغین به تبیین فرهنگ اسلامی و تشییع و تحکیم مبانی فکری امام جعفر صادق (ع) می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تعداد برنامه‌های قابل‌اجرا در روستاها توسط روحانیون مستقر را ۱۳ مورد اعلام کرد و گفت: تعدادی از هیئت‌ها هم به‌صورت محوری برنامه خواهند داشت.

خسروی تأکید کرد: در هیئت‌ها و مساجد که مزین به نام حضرت امام جعفر صادق هستند برنامه‌های سوگواری برگزار خواهد شد و این ایام یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای ترویج فرهنگ غنی اسلام در بین امت اسلامی است.

وی از توزیع اقلام فرهنگی به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) در سطح شهرستان زنجان در بین هیئت‌های مذهبی خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برگزاری گفتمان‌های دینی در ایام شهادت امام جعفر صادق در کانون‌های جمعیتی و مساجد خبر داد و گفت: در این روز ۱۵ گفتمان دینی در مناطق مختلف شهر زنجان برگزار می‌شود.