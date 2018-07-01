به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد حزب سیاسی جدیدی برای رقابت بر سر تصدی سمت نخست وزیری تشکیل دهد.

یعلون می خواهد حزب جدیدش رقیب قدرتمندی برای حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باشد که ۲ سال پیش وی را از سمت وزارت جنگ برکنار کرده بود.

موشه یعلون مخالف مشارکت در دولت صهیونیستی به رهبری نتانیاهو است و حزب جدید و مستقلی تشکیل خواهد داد که تعدادی از اعضای جریان های راست و چپ رژیم صهیونیستی در کنار هم در آن حضور داشته باشند و به اصطلاح نماینده «تمامی شهروندان اسرائیل» باشد.

این روزنامه صهیونیستی خاطرنشان کرد که یعلون از زمان برکناری خود از سمت وزارت جنگ توسط نتانیاهو، اتهامات متعددی را علیه نخست وزیر این رژیم مطرح کرده و همیشه از تصمیم خود برای تشکیل حزب سیاسی جدید خبر داده است.