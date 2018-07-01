به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «یومیوری» ژاپن میگوید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سفری که ماه میلادی گذشته (ژوئن) به پکن داشت، از شی جینپینگ رئیس جمهوری چین خواسته است در راستای تلاش برای خاتمه بخشیدن به تحریمهای پیونگیانگ تعجیل کند.
ظاهراً وی به شی گفته است از آنجا که دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی با موفقیت توأم بوده است، پیونگیانگ توقع کمک گرفتن از پکن در راستای تسریع رفع تحریمها را دارد.
شی هم در پاسخ، قول مساعد داده که نهایت تلاش خود را در این زمینه به خرج دهد.
گفتنی است سفر ماه جولای، سومین سفر کیم به چین در یک سال گذشته بوده است و به فاصله کمی بعد از نشست سنگاپور و دیدار با ترامپ در ۲۲ خرداد، انجام شد.
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