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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۳۲

یومیوری ژاپن:

کره شمالی برای رفع تحریم‎ها دست به دامن چین شد

کره شمالی برای رفع تحریم‎ها دست به دامن چین شد

یک روزنامه ژاپنی مدعی است رهبر کره شمالی در دیدار با رئیس جمهوری چین، خواستار تلاش برای رفع زودهنگام تحریم‎های پیونگ‎یانگ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «یومیوری» ژاپن می‌گوید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سفری که ماه میلادی گذشته (ژوئن) به پکن داشت، از شی جینپینگ رئیس جمهوری چین خواسته است در راستای تلاش برای خاتمه بخشیدن به تحریم‌های پیونگ‌یانگ تعجیل کند.

ظاهراً وی به شی گفته است از آنجا که دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی با موفقیت توأم بوده است، پیونگ‌یانگ توقع کمک گرفتن از پکن در راستای تسریع رفع تحریم‌ها را دارد.

شی هم در پاسخ، قول مساعد داده که نهایت تلاش خود را در این زمینه به خرج دهد.

گفتنی است سفر ماه جولای، سومین سفر کیم به چین در یک سال گذشته بوده است و به فاصله کمی بعد از نشست سنگاپور و دیدار با ترامپ در ۲۲ خرداد، انجام شد.

کد مطلب 4335020
مریم خرمایی

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