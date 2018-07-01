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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۳۲

در جلسه غیرعلنی مطرح شد؛

توصیه‌های لاریجانی به نمایندگان در مورد استیضاح وزرا

توصیه‌های لاریجانی به نمایندگان در مورد استیضاح وزرا

یک نماینده مجلس گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی توصیه‌هایی در مورد استیضاح وزرا به نمایندگان داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یک نماینده‌ مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود از سخنرانی علی لاریجانی برای نمایندگان پیش از جلسه علنی امروز خبر داد.

وی گفت: آقای لاریجانی از نمایندگان خواسته است برای استیضاح وزرا به صورت هماهنگ عمل کنند، زیرا اگر این‌بار استیضاح وزرا رأی نیاورد، به ضرر مجلس است و شأن و آبروی مجلس زیر سؤال می‌رود.

این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس مجلس با استیضاح وزرا مخالفتی نداشته و فقط معتقد است این استیضاح‌ها باید به صورت نظام‌مند و دقیق باشد که رأی نمایندگان را جلب کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ترمیم کابینه شده و اعلام کرده بودند در صورت عدم ترمیم کابینه از سوی روحانی، خود دست به کار خواهند شد؛ همچنین استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت نیز هفته گذشته به تصویب کمیسیون انرژی رسید و به هیات رئیسه مجلس اعلام شد تا در جلسه علنی اعلام وصول شود.

کد مطلب 4335025

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    نظرات

    • خدایی IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      0 0
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      مجلس نباید از بی عرضه ها حمایت کند
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      8 0
      پاسخ
      مگه ما وزیر نفت هم داریم ؟؟؟؟؟
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      6 0
      پاسخ
      این کار خلاف قانون و مجازات دارد، چون توصیه در مجلس یعنی افزایش یا کاهش اختیارات نمایندگان
    • معلم ناامید IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      10 0
      پاسخ
      انشاا...استیضاح بطحایی و نوبخت
    • م-ا-ی IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      0 0
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      اقای لاریجانی نظر خودش را داده است و اینکه هماهنگ در تصمیم را مد نظر دارد خوب است اما باید بداند که نمایندگانی که در سوال و استیضاح و غیره ورود می کنند از اول تصمیم بر لغو عدم و اجرا ورود می کنند
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      توصیه نفرمایید، مجرم و مجرمان باید محاکمه شوند
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      0 0
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      اگر نمایندگان واقعا نماینده واقعی مردم باشند باید برای هزارمین بار به لاریجانی تذکر داه باشند، توصیه رئیس مجلس یعنی خلاف قانون و افزایش یا کاهش اختیارات نمایندگان
    • کرامت IR ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
      0 0
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      برای هر استیضاح میلیونها تومان هزینه روی دست بیت المال گذاشته می شود

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