به گزارش خبرنگار مهر، یک نماینده‌ مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود از سخنرانی علی لاریجانی برای نمایندگان پیش از جلسه علنی امروز خبر داد.

وی گفت: آقای لاریجانی از نمایندگان خواسته است برای استیضاح وزرا به صورت هماهنگ عمل کنند، زیرا اگر این‌بار استیضاح وزرا رأی نیاورد، به ضرر مجلس است و شأن و آبروی مجلس زیر سؤال می‌رود.

این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس مجلس با استیضاح وزرا مخالفتی نداشته و فقط معتقد است این استیضاح‌ها باید به صورت نظام‌مند و دقیق باشد که رأی نمایندگان را جلب کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار ترمیم کابینه شده و اعلام کرده بودند در صورت عدم ترمیم کابینه از سوی روحانی، خود دست به کار خواهند شد؛ همچنین استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت نیز هفته گذشته به تصویب کمیسیون انرژی رسید و به هیات رئیسه مجلس اعلام شد تا در جلسه علنی اعلام وصول شود.