به گزارش خبرنگار مهر، سئوالات سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا، شاپور مرحبا نماینده مردم آستارا و محمد عباسپور نماینده مردم ارومیه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می شود.

همچنین استماع عملکرد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در جلسه روز یکشنبه این هفته کمیسیون آموزش بررسی می شود.

بازدید از دانشگاه شهید بهشتی و بررسی طرح ضوابط و نحوه گزینش هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه این هفته کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی است.