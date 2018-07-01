به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، شکوفه موقانلو محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فرآورده‌های لبنی به خصوص شیر و خامه محصولاتی هستند که به وفور مورد مصرف مردم است و تولید محصولات با کیفیت، انتظار مردم از تولیدکنندگان به شمار می رود.

وی افزود: ویژگی‌های حسی نظیر طعم، بافت و رنگ محصول، اولین موضوعاتی است که مصرف‌کننده به آن توجه ویژه‌ای دارد و شاید دغدغه اصلی تولیدکنندگان محصولات لبنی نیز بر همین اساس استوار باشد.

این محقق گفت: در این تحقیق به بررسی اثر چربی و شرایط هموژن کردن (همگن کردن ذرات مخلوط در مایع) شیر و خامه تحت فشار و دماهای گوناگون و اثرات آن بر ویژگی‌های کیفی شیر و خامه پاستوریزه نظیر اکسایش، گرانروی ظاهری (مقاومت سیال در برابر اعمال تنش برشی)، ویژگی‌های حسی پس از تولید و طی نگهداری پرداخته شده است.

موقانلو با بیان اینکه در این پژوهش، تولید شیر و خامه بر پایه تفاوت در میزان فشار، دما و چربی استوار بود، افزود: بر اساس نتایج بدست آمده، تغییرات دما تاثیر بسزایی در ویژگی‌های کیفی شیر و خامه نداشت اما با افزایش فشار شاخص‌های اکسایش شیر پاستوریزه افزایش یافته، گرانروی تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرد و با گذشت زمان ویژگی‌های حسی آن دچار افت شد.

وی اضافه کرد: در تولید خامه نیز با افزایش فشار هموژن‌سازی، شاخص‌های اکسایش کاهش یافته و گرانروی و اندازه ذرات افزایش یافت که باعث بهبود ویژگی‌های حسی و بافت فراورده شد.

این محقق خاطرنشان کرد: در مجموع افزایش فشار می‌تواند ویژگی‌های کیفی محصول تولید شده شیر و خامه پاستوریزه را تحت تاثیر قرار دهد.

مقانلو گفت: میزان چربی نیز بر تغییرات ایجاد شده تاثیرگذار است. بنابراین با دانستن تغییرات ایجاد شده می‌توان نسبت به بهینه‌سازی شرایط هموژنیزاسیون شیر و خامه در کارخانجات صنایع شیر اقدام کرد.

این تحقیق در قالب پایان‌نامه شکوفه موقانلو دانشجوی رشته مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات با عنوان «بررسی اثر میزان چربی و شرایط عملیاتی هموژن کردن شیر و خامه بر ویژگی‌های کیفی شیر پاستوریزه و خامه پاستوریزه طی نگهداری» به راهنمایی دکتر سید امیر محمد مرتضویان و دکتر محمدرضا حسین‌پور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دفاع شد.