به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن بعد از ظهر روز شنبه محل تجمع عناصر وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی در جبهه ساحل غربی را هدف حملات خود قرار داد.

یک منبع نظامی تاکید کرد که مواضع این عناصر و تجهیزات نظامی آنها در معرض حملات توپخانه ای نیروهای مقاومت در شمال منطقه الفازه قرار گرفت که به دنبال آن تلفات و خساراتی برجای ماند.

همچنین به دنبال حملات موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع عناصر متجاوز در لحج تعدادی از این عناصر به هلاکت رسیدند. بر اساس این گزارش مواضع متجاوزان در منطقه کرش واقع در لحج آماج موشکهای کاتیوشا قرار گرفت.

حملات توپخانه ای و موشکی نیروهای یمنی مواضع نظامیان سعودی و عناصر متجاوز را در عسیر و جیزان نیز در برگرفت. این مواضع شاهد هجوم موشکهای کاتیوشا و خمپاره های در منطقه «رقابه قشبه مجازه» واقع در عسیر بود. مواضع نظامیان سعودی در روستای السوده المروه واقع در جیزان نیز شاهد حملات خمپاره ای نیروهای مقاومت بود.