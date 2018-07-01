به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای اصفهان، سید اکبر بنی طبا با بیان اینکه مردم هیچگونه نگرانی بابت جیره بندی آب شرب نداشته باشند، اعلام کرد: شرکت آبفا استان اصفهان همانگونه که در سه ماهه ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت منابع شدید آبی توانست آب شرب مردم را تامین کند مطمئنا در ماه های باقی مانده از فصل گرم سال هم مردم شاهد جیره بندی آب نخواهند بود.

وی افزود: در حال حاضر با روند تامین منابع آب شرب که از سوی مسئولان امر صورت گرفته و نیز از سوی دیگر با همکاری خوب مردم در مصرف بهینه آب شرب، شرکت آبفا همچنان موفق به تامین آب شرب پایدار مردم در استان اصفهان است و از مردم می خواهیم اخبار پیرامون جیره بندی آب شرب را جدی نگیرند.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سفر اخیر خود به استان اصفهان صراحتاً اعلام کرد که خط قرمز ما جیره‌بندی آب در استان اصفهان است.

وی با بیان این‌که وزیر محترم نیرو هم جیره‌بندی آب در استان اصفهان را خط قرمز اعلام کرده است، تاکید کرد: مسئولین در وزارت نیرو و مدیریت عالی استان تلاش خویش را معطوف به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا داشته تا کمترین آسیب ناشی از کمبود آب را برای مشترکین داشته باشیم.

بنی طبا با بیان این‌که بنده لحظه‌به‌لحظه اتفاقات آب در اصفهان را به رسانه‌ها گزارش می‌دهم، ادامه داد: جیره‌بندی آب در استان اصفهان مشروط بر اوامر وزارت نیروست و اعمال و برنامه‌ریزی برای این اقدام حسب تصمیمات مدیریتی در اصفهان و با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: طبیعتاً جیره‌بندی در کیفیت و کمیت آب مؤثر خواهد بود که در حال حاضر وضعیت آب استان اصفهان به مرحله‌ای نرسیده که نیاز به جیره‌بندی آب وجود داشته باشد.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر اعتمادسازی مردم از سوی رسانه ها، گفت: دو خط قرمز درشرکت آبفا استان داریم که یکی کیفیت آب است و تاکید بر این موضوع که هیچ مشکلی از لحاظ کیفیت وجود ندارد و تغییر ذائقه مردم بخاطر استفاده از منابع آب جدید و محلی طبیعی است، دومین خط قرمز هم جیره بندی آب اصفهان است که تمام تلاش مدیریت شرکت مبنی بر افزایش ظرفیت منابع آب بوده است و بحث جیره بندی اصلا مطرح نیست.

وی گفت: اظهارات مدیریت دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش واحد خبر ۱۸:۱۵ مورخ ۸/۴/۹۷ سیمای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جیره بندی موقت آب در اصفهان به افت فشار و قطعی آب در بعضی از نقاط شهری در هفته های گذشته اشاره داشته و به معنا و مفهوم اعمال جیره بندی آب در کلان شهر اصفهان نیست.