به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، یک مقام نظامی عراقی از عملیات ضد تروریستی ارتش این کشور در شهر سامراء خبر داد.

بر اساس این گزارش، «یحیی رسول» سخنگوی ستاد اطلاع رسانی جنگ عراق اعلام کرد که در جریان این عملیات دو تونل متعلق به داعش کشف و تخریب شدند.

یحیی رسول همچنین تأکید کرد که در جریان این عملیات مقادیری از تسلیحات تروریستها از جمله چندین خمپاره کشف و ضبط شد.

به گفته سخنگوی ستاد اطلاع رسانی جنگ عراق در جریان عملیات نظامی در شهر سامراء ۹ عنصر تحت تعقیب که متهم به مشارکت در عملیات های تروریستی هستند، بازداشت شدند.