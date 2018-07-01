به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، چندین اتوبوس حامل آوارگان سوری شب گذشته وارد اراضی لبنان شد.

بر اساس این گزارش، آوارگانی که وارد اراضی لبنان شدند خود را برای بازگشت به خانه و کاشانه‌شان در سوریه آماده می کنند.

قرار است این گروه از آوارگان از طریق گذرگاه «المصنع» به مناطق محل سکونت خود در سوریه باز گردند.

تعداد آوارگانی که قرار است به سوریه بازگردند ۶۰ خانواده برآورد شده است.

این درحالی است که پیشتر نیز یک گروه ۳۰۰ نفری از آوارگان سوری خاک لبنان را به سمت کشور خود ترک کرده بودند.