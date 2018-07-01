سامانه « پلیس همراه » در مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد دولتخواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا در آیین افتتاح سامانه پلیس همراه در استان،گفت:حوزه فناوری ارتباطات در ناجا نیروی محرکه سازمان است.

وی بابیان اینکه افزایش سرعت، دقت و صحت عمل، ذات فناوری ارتباطات و از پارامترهای موردتوجه در این عرصه است،تصریح کرد: شفاف‌سازی مأموریت‌ها و سالم‌سازی محیط از دیگر مزیت‌های فناوری ارتباطات در سازمان است.

سردار دولت‌خواه ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح پایلوت تجمیع خطوط ۱۱۰ در استان مازندران که باقوت در حال اجرا است، افزود: این طرح بهانه‌ای شد تا راه‌های بهتری را در پیش بگیریم که اجرای طرح پلیس همراه یکی از این راه‌هاست.

وی یکی از نگرانی‌ها در حوزه ۱۱۰ و ۱۹۷ را حضور به‌موقع پلیس و پاسخگویی به مطالبات مردمی دانست و افزود: با اجرای این طرح روند خدمات‌رسانی به مردم ارتقاء می‌یابد.

معاون فناوری ارتباطات ناجا، اظهار داشت: هر چه قدر این فناوری‌ها به‌روزرسانی شود، رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات مراجعان مرتفع خواهد شد و با اجرای طرح پلیس همراه اعلام و درج خبر و حضور پلیس درصحنه به‌صورت سیستمی خواهد بود.

وی بابیان اینکه در این طرح به‌صورت دیجیتالی و به‌مانند یک اپراتور موبایلی قابلیت دسترسی وجود دارد، افزود: دسترسی به سامانه اطلاعاتی، ارسال تصویر در کارهای میدانی ، حضور پلیس در محل صحنه و پاسخگویی به مطالبات ازجمله مزایای این طرح است و با اجرای این زیرساخت خیلی از چالش‌ها و مشکلات مرتفع خواهد شد.

سردار دولت‌خواه بابیان اینکه نگاه ما زیربنایی است و عملکرد ما باید در کار نمود پیدا کند، افزود: ارتقاء هوش سازمانی، استفاده از ابزارهای مدیریتی الکترونیکی و پایش نیروها توسط فرماندهان که موجب ضابطه‌مندی کارکنان می‌شود از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

معاون فاوا ناجا ارتقاء مأموریتی در حوزه فناوری و بهره‌وری سازمانی را موجب کسب رضایتمندی مردم و رضایت خداوند دانست.

سردار دولت‌خواه در پایان از مجموعه فرماندهی انتظامی استان، جانشین فرماندهی، معاونت عملیات، پلیس پیشگیری و معاونت‌های اجرایی استان در پشتیبانی و اجرای این طرح قدردانی کرد.