به گزارش خبرنگار مهر، فیلمساز 66 ساله که جدیدترین ساخته او "ملکه" با استقبال فراوانی رو به رو شده، در بیانیه ای ریاست هیئت داوران جشنواره کن را یک "افتخار" و فرصتی برای دیدن فیلم های "فوق العاده خوب" از سرتاسر جهان توصیف کرد.



فریرز با جشنواره کن بیگانه نیست، گو اینکه آخرین بار فیلم "وانت" را در 1996 در بخش مسابقه جشنواره کن داشت. "خوب گوش کن" ساخته فریرز که درباره جو ارتن نویسنده بود، در 1987 جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کرد و The Snapper هم در1993 در بخش شب کارگردانان به نمایش درآمد.



فریرز نخستین بار در 1985 با فیلم "ماشین رختشویی زیبای من" مورد توجه قرار گرفت و پنج سال بعد برای فیلم "شیادها" نامزد اسکار شد. از دیگر فیلم های او می توان به "روابط خطرناک"، "کیفیت برتر" و "خانم هندرسن تقدیم می کند" اشاره کرد. در سال 2004 او با انتقاد شدید از جشنواره کن، نمایش انبوه فیلم های هالیوودی در این جشنواره را "شرم آور" توصیف کرد.



سال گذشته فیلم "باد بر مرغزار می وزد" ساخته کن لوچ، فیلمساز بریتانیایی، برنده نخل طلای جشنواره کن شد. هئیت داوران جشنواره سال پیش شامل تیم راث، ساموئل ال جکسن و مونیکا بلوچی بود و ریاست آن را هم وونگ کار وای، فیلمساز هنگ کنگی، بر عهده داشت.