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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

سخنگوی پنتاگون:

مناسبات برلین- واشنگتن خدشه ناپذیر است

مناسبات برلین- واشنگتن خدشه ناپذیر است

سخنگوی پنتاگون با عادی دانستن خبر بررسی خروج نظامیان آمریکایی از آلمان مناسبات دو کشور را عمیق و خدشه ناپذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با خبرگزاری آلمان درباره خبر روزهای گذشته مبنی بر اینکه واشنگتن خروج ۳۵ هزار نظامی خود از آلمان را مورد بررسی قرار می دهد، گفت: وزارت دفاع آمریکا هر از چند گاهی اقدام به بررسی وضعیت و موقعیت نیروهای نظامی خود مستقر در کشورهای دیگر می کند. 

وی افزود: پنتاگون در این بررسی ها میزان هزینه ها، مخارج و نیازهای احتمالی نظامیان خارج از کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد و طبیعی است که بخواهد دست به اقدامات جدیدی بزند. در میان کشورهای اروپایی بیشترین تعداد از نظامیان آمریکایی در آلمان مستقر هستند. 

سخنگوی پنتاگون با بیان اینکه واشنگتن و برلین همواره از مناسباتی ریشه دار و عمیق برخوردار بوده اند، تاکید کرد: مناسبات دو کشور هرگز خدشه دار نمی شود. آمریکا و آلمان از هم پیمانان متحد در ناتو هستند.

گفتنی است به تازگی برخی مواضع ترامپ در قبال اروپا منجر به بروز برخی تنش ها در میان اعضای ناتو و اتحادیه اروپا شده است. 

کد مطلب 4335194
شقایق لامع زاده

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