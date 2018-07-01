خراسان شمالی می تواند پایلوت انسداد چاه های آب غیرمجاز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان با بیان اینکه این آمادگی در استان وجود دارد تا پایلوت انسداد چاه های آب غیر مجاز باشد، اظهار کرد: توزیع طرح انسداد چاه های غیرمجاز استان باید بر اساس اولویت و به گونه ای باشد که مسائل اجتماعی در آن لحاظ شود.

صالحی با اشاره به ارائه گزارش نیروی انتظامی در خصوص بروز مباحث اجتماعی در مورد آب در برخی مناطق تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای استان در گام نخست نقاطی را که احتمال بروز مشکلات اجتماعی ناشی از آب وجود دارد، شناسایی کند و در ادامه ارائه برنامه زمان بندی حذف این نقاط را در دستور کار قرار دهد.

وی با یادآوری تصویب کلیات طرح سازگاری با کم آبی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت آب منطقه ای به همراه دستگاه های اجرایی دارای طرح باید اثرات نهایی از این برنامه را ارائه دهند و تاکید می کنم اهداف صرفا اثرات مستقیم بر بخش منابع آبی نیست و به طور مثال افزایش میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی می تواند هدف تاثیرگذار و قابل مشهود در جامعه باشد.

استاندار خراسان شمالی در ادامه مدیران دستگاه های اجرایی استان را مورد خطاب قرار داد و گفت: با توجه به افزایش اعتبارات ملی و کاهش اعتبارات استانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های اجرایی استان باید برای جذب اعتبارات ملی اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: میزان مصرف انرژی در استان هم باید با برنامه ریزی کارشناسانه کاهش یابد و تاکید دارم تعریف پروژه هایی برای تهیه و پیش بینی منابع انرژی صرفا ویژه استان الزامی است.

صالحی با توجه به ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی درباره مصوبه ممنوعیت کشت برنج در تمام استان ها به جز گیلان و مازندران، گفت: سازمان جهاد کشاورزی باید برای جبران اختلاف درآمد ناشی از کشت نکردن برنج، با کشت های جایگزین ارائه راهکار و تمهید مقدمات داشته باشد.