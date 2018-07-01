دوندگان برتر نونهال استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۰۰ متر، محمد جواد رنجکش از قزوین و فائزه یعقوبی از البرز قهرمان شدند. در ماده ۱۵۰۰ متر و پرش طول محمد رستمی از البرز و پریسا صفری از محمود آباد عنوان نخست را کسب کردند.

در پرتاب وزنه محمد سعید حق پناه و شراره شمسینی غیاثوند از قزروین عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

این رقابت ها در مجموعه ورزشی ۱۵۰۰۰ نفری سردار آزادگان برگزار شد.



همایش ورزش پهلوانی و زورخانه ای در قزوین برگزار می شود

به مناسبت روز ۱۷ شوال و گرامیداشت یادواره سه هزار شهید استان، همایش فرهنگ پهلوانی امشب در بوستان الغدیر قزوین برگزار می شود.

این همایش با همکاری هیئت ورزش باستانی، اداره کل ورزش و شهرداری قزوین از ساعت ۲۰ امشب برپا می شود.



فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی امید دعوت شد

امیرعباس رستمی از قزوین به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک فراخوانده شد.

مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک از امروز در مرکز ملی فوتبال تهران آغاز و تا ۱۵ تیر ماه ادامه دارد.

رستمی در تیم لوازم خانگی بهروز در لیگ دو بزرگسالان کشور فعالیت می کند.

تیم فوتسال المپیک ایران خود را برای حضور در مسابقات المپیک نوجوانان آرژانتین آماده می کند.



۲ تنیسور نونهال قزوینی عازم کمپ تمرینی کشور آذربایجان می شوند

ثمین برگشاهی و یاسین اصفهانی دو تنیسور قزوینی در اردوی مشترک تمرینی و مسابقه دوستانه بین تنیسور های دختر و پسر دو کشور ایران و آذرباییجان شرکت می کنند.

این اردوی تمرینی به دعوت فدراسیون آذرباییجان، از ۲۳ تا ۳۱ مرداد در باکو برگزار می شود.



کماندار ملی پوش آبیکی در راه چین تایپه

اسماعیل عبادی کماندار ملی پوش آبیکی در ترکیب تیم ملی به رقابت های کاپ آسیایی چین‌تایپه اعزام می شود.

عبادی در ترکیب تیم ملی کامپوند و در بخش های انفرادی، میکس و تیمی با حریفان پیکار می کند.

مسابقات آسیایی چین تایپه از ۱۷ تا ۲۳ تیرماه برگزار می شود.