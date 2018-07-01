به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در کمیته مصرف شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی‌های متعدد و بارش کم بارش کشور با کمبود آب و برق مواجه است که در این شرایط وظیفه همه صرفه جویی و درست مصرف کردن است.

وی افزود: ادارات باید این کار را از خود شروع و در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند و ادارات پر مصرفی که در مصرف خود صرفه جویی نکنند آب و برق آنها قطع خواهد شد.

نادری با تاکید بر اینکه ادارات باید برای مردم الگو باشند، گفت: برخی ادارات شهرستان در مصرف برق به خوبی صرفه جویی کردند که آنها تقدیر و تشکر می شود.

وی ادامه داد: ادارات اوقاف و تبلیغات شهرستان نسبت به اطلاع رسانی به بانیان مساجد در خصوص مصرف درست آب و برق اقدام کنند.

نادری همچنین از دستگاه‌های متولی خواست درخصوص مصرف درست آب و برق از طریق فضای مجازی به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی تصریح کرد: در سطح بخش‌ها نیز بخشداران ورود و با روحانوین و افراد تاثیرگذار صحبت کنند.

فرماندار دشتی یادآور شد: در شرایط کنونی که دشمن قصد نا امنی و ایجاد ناامیدی در بین مردم دارد همه باید به کشور کمک کنند.