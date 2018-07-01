همایش بزرگداشت روز فرهنگ پهلوانی و باستانی نیروهای مسلح برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش بزرگداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه و باستانی نیروهای مسلح صبح امروز با حضور سرلشکر حسنی سعدی جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سردار عراقی رئیس هیئت ورزش زورخانه و باستانی نیروهای مسلح، سردار نوری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر فولادی و جمعی از خانواده های معظم شهدا برگزار شد.

سردار عبدالله عراقی رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح در این همایش اظهار داشت: روز ۱۷ شوال روز ورزش باستانی و زورخانه ای در نیروهای مسلح تعیین شده؛ ورزشی که از جایی عاریت گرفته نشده و توسط ایرانیان از زمان حضور مغول ها در کشورمان راه اندازی شده است.

وی افزود: به همین مناسبت برنامه هایی را در هفته جاری در سطح نیروهای مسلح کشورمان پیش بینی کردیم که برخی از آنها عبارتند از اجرای ورزش صبحگاهی با ضرب باستانی، اجرای ویژه برنامه هایی در ۱۳۰ زورخانه و بیان اهمیت این ورزش از سوی ائمه جماعات سراسر کشور.