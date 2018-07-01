اروپا به دنبال شریکی در آفریقا است

به گزارش خبرگزاری مهر، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه با اشاره به توافق اعضای اتحادیه مبنی بر تاسیس مرکز پناهجویان در مناطقی از شمال آفریقا اظهار داشت: اتحادیه اروپا در حال رایزنی با کشورهای آفریقایی است تا بتواند شریکی برای تحقق این برنامه خود پیدا کند.

وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا تمام امکانات لازم را در اختیار کشور داوطلب برای راه اندازی مرکز پناهجویان قرار داده و هزینه های لازم در این باره را پرداخت می کند.

کمیسر اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر اینکه اروپا به هیچ وجه کشوری را برای قبول این امر تحت فشار قرار نخواهد داد، افزود: نیروهای امنیتی مرزی اروپا موسوم به فرونتکس در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی شمار نیروهای خود را به ۱۰ هزار سرباز افزایش دهد.

گفتنی است در همین راستا رئیس پارلمان مصر راه اندازی مرکز پناهجویان در کشور خود را رد کرد.