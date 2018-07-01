به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر با بیان اینکه نسبت به نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت ها بسیا امیدوارم، خاطرنشان کرد: ان شاءالله حتما نتایج خوبی بگیریم و در آن رویداد هم از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنیم .
وی ادامه داد: بازیکنان آماده، کادر فنی توانمند، فدراسیون پرتلاش، آرامش و حمایت مردم عوامل موفقیت و برتری فوتبال ایران در جام جهانی بودند.
وزیر ورزش تصریح کرد: بازیکنان خوب و آماده زیادی در سطح آسیا داریم و از کادر فنی خوب ، توانمند و هوشیاری برخورداریم که می توانند نتایج خوبی را رقم بزنند از طرفی فدراسیون بسیار پرتلاش، حامی و پرکاری داریم.
سلطانی فر همچنین با بیان اینکه هماهنگی و همدلی خوبی در عرصه ورزش وجود دارد، یادآور شد: اجازه نمی دهم که این عرصه دچار تشنج شود و همه حاشیه ها را تا حالا جمع کرده ایم.
وزیر ورزش تاکید کرد: تلاش ما هم این است که حتی الامکان وارد این حاشیه ها و التهابات نشویم و همه همدل، همسو و یکدل، یک هدف را دنبال کنیم که حمایت بی حد و حصر مردم هم عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای در این راه است.
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