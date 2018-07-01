به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر با بیان اینکه نسبت به نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت ها بسیا امیدوارم، خاطرنشان کرد: ان شاءالله حتما نتایج خوبی بگیریم و در آن رویداد هم ‏از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنیم‎ .‎

وی ادامه داد: بازیکنان آماده، کادر فنی توانمند، فدراسیون پرتلاش، آرامش و حمایت مردم عوامل موفقیت و برتری ‏فوتبال ایران در جام جهانی بودند.

وزیر ورزش تصریح کرد: بازیکنان خوب و آماده زیادی در سطح آسیا داریم و از کادر فنی خوب ، توانمند و هوشیاری ‏برخورداریم که می توانند نتایج خوبی را رقم بزنند از طرفی فدراسیون بسیار پرتلاش، حامی و پرکاری داریم‎.‎

سلطانی فر همچنین با بیان اینکه هماهنگی و همدلی خوبی در عرصه ورزش وجود دارد، یادآور شد: اجازه نمی دهم که این ‏عرصه دچار تشنج شود و همه حاشیه ها را تا حالا جمع کرده ایم.

وزیر ورزش تاکید کرد: تلاش ما هم این است که حتی الامکان وارد این حاشیه ها و ‏التهابات نشویم و همه همدل، همسو و یکدل، یک هدف را دنبال کنیم که حمایت بی حد و حصر مردم هم عامل بسیار مهم و تعیین ‏کننده ای در این راه است‎.‎