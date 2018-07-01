به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان از پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین و گروه D این رقابت ها به میزبانی ایران و در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

این دیدار برگشت دو تیم در چارچوب این مسابقات به حساب می آید. ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار رفت که سال گذشته به میزبانی قزاق ها و در آستانه برگزار شد صاحب برتری شدند.

با برگزاری دیدار برابر قزاقستان، پنجره سوم رقابت های انتخابی جام جهانی برای تیم ملی بسکتبال ایران بسته می شود. تیم کشورمان در نخستین دیدار خود در این مرحله روز جمعه موفق به شکست دوباره قطری ها شدند. البته رقابت ملی پوشان ایران با قطر بسیار نزدیک بود و در نهایت هم آنها در ثانیه های پایانی بازی موفق به کسب امتیاز لازم برای پیروزی شدند.

دیدار روز دوشنبه تیم های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان از ساعت ۱۶ و با قضاوت داورانی از چین، تایلند و اندونزی آغاز می شود.