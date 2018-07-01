راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر حبیب الله خزائی با اعلام اینکه دانشکده بهداشت از مهرماه سال جاری تربیت دانشجوی PhD در رشته آمار زیستی را رسما آغاز می کند، گفت: با تایید نهایی شورای گسترش دانشگاههای وزارت بهداشت رسماً موافقت راه اندازی مقطع دکترای تخصصی آمار زیستی برای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر شد.

وی با اشاره به اینکه گروه آمار زیستی یکی از قوی ترین و علمی ترین گروه های آکادمیک دانشگاه بوده و تجربه تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد را از سال ۱۳۹۱ در سابقه کاری خود دارد اظهار داشت: فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد این گروه در مقاطع بالاتر در دانشگاه های برتر ایران پذیرفته شده و نیز در مراکز تحقیقاتی جذب شده اند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این گروه دارای شش عضو هیات علمی شامل سه نفر استاد یار و سه نفر دانشیار است که یک نفر از آنها در شرف ارتقا به مرتبه استاد تمامی است.

خزائی از راه اندازی رشته های پرستاری سالمندی و پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد و گفت: به استناد رای صادره در دویست و ششمین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی رشته های پرستاری سالمندی و پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصویب شد.

وی اظهار داشت: راه اندازی این دو رشته با ظرفیت پذیرش ۳ دانشجو برای یک دوره مورد موافقت قرار گرفته است.