۶۰۰ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب شهری فرسوده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی مقدم ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آب در استان خراسان جنوبی از حساسیت بالایی برخورداری است لذا باید با مشارکت و همدلی بتوانیم نسبت به ارائه خدمات مناسب برای همه مردم اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه برای فرهنگ سازی هشت ویژگی علمی ثابت شده است که استفاده از تکنولوژی جزء مهم ترین آن ها است، افزود: همانطور ریاست جمهور بر اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در خصوص مصرف آب تاکید فراوان داشتند باید در این خصوص به صورت ویژه کار کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده هر متر مکعب آب حدود یک هزار و ۲۸۶ تومان است، گفت: قیمت فروش هر متر مکعب آب نیز تنها ۵۶۷ تومان است که با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کیفیت آب شرب شهرستان بیرجند در حد استاندارد و مطلوب است، عنوان کرد: در خصوص استفاده مردم از آب گوارا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و ایستگاه های تصفیه آب عمومی در سطح شهر در نظر گرفته شده است.

هاشمی مقدم با اشاره به اینکه مطالعات جامع توزیع آب برای تمامی شهرستان های استان بروزرسانی شده است، بیان کرد: برای انجام تعدیل آب نیز توزیع فشار آب را در سطح شهرها منطقه بندی کرده ایم.

پنج درصد آب شرب شهری برای فضای سبز مصرف می شود

وی با بیان اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نشت یابی را انجام داده ایم، اظهار داشت: طبق آخرین آمار حدود پنج درصد از آب شرب برای مصارف فضای سبز مصرف می شود که این مهم باید به کمتر از یک درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سامانه ۱۲۲ به روش جدید که ارتباط با مردم است تبدیل شده است، افزود: تا کنون برای چهار هزار دانش آموز نیز کلاس های آموزشی در خصوص مصرف آب برگزار شده است.

وی با بیان اینکه متوسط مصارف خانگی در استان به ازای هر نفر در شبانه روز ۱۳۸ لیتر است، گفت: متوسط مصرف در سرانه کل استان نیز به ازای هر نفر در شبانه روز ۱۸۸ لیتر است که برابر آمار در حد مطلوب است.

هاشمی مقدم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشترکین آب و فاضلاب شهری کاربری خانگی دارند، عنوان کرد: این مشترکین حدودا ۷۴ درصد کل آب مصرفی را در شهرهای استان دارند.

اجرای طرح های فاضلاب در انتظار اعتبارات

وی با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب تابع تامین منابع مالی است، اظهار داشت: هزینه اجرای یک کیلومتر فاضلاب از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که نمی توان از منابع مردم و دولت برای دیگر دستگاه ها در این خصوص استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر شهرداری بر اساس عرف منطقه جهت مرمت آسفالت قراردادی با شرکت آب و فاضلاب منعقد کند قطعا اجرای طرح فاضلاب سرعت خواهد گرفت، بیان کرد: طی سال گذشته شبکه فاضلاب غرب مهرشهر بیرجند تکمیل و در دهه فجر به پایان رسید و بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد به شبکه جمع آوری فاضلاب وصل شدند.

وی ادامه داد: اگر منابع مالی تامین شود پروژه فاضلاب شهرستان بیرجند ظرف دو سال آینده به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

هاشمی مقدم با بیان اینکه احداث تصفیه خانه شهرستان های قاین و سربیشه حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: در استان خراسان جنوبی از مجموع دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال حدود ۶۰۰ کیلومتر عمر بالای ۳۰ سال دارند و نیاز است مطابق استانداردهای موجود اصلاح و بازسازی شوند.