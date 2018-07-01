«تیم فوتبال صبا»؛ جا مانده از کاروان لیگ برتر جوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان صبای قم موفق شد در فصل ۹۶-۹۷ لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر ببرد که این نتیجه، مرهمی بر نتایج تیم‌هایی بود که با نام صبا در لیگ‌های مختلف کشور حاضر بودند.



صعود جوانان صبا به لیگ برتر جوانان کشور با انبوهی از مشکلات مالی و غیر مالی به دست آمد و برای نخستین بار استان قم را در لیگ برتر جوانان صاحب تیم کرد اما وضعیت این تیم امروز به گونه‌ای است که شرایط برای حضور این تیم در لیگ جوانان ناامید کننده ارزیابی می‌شود.



صبا برای حضور در لیگ برتر جوانان در بلاتکلیفی محض قرار دارد و بدون مسئول باقی مانده به طوری که پس از حدود ۱۰ سال انتظار و آرزو برای رسیدن به بالاترین سطح رقابتی فوتبال ایران در رده سنی جوانان، اکنون این فرصت به سادگی در حال از دست رفتن است.



صبا توانسته با تیمی متشکل از بازیکنان بومی به لیگ برتر جوانان برسد اما پاره‌ای بی تفاوتی‌ها و بی مهری‌ها از سوی افرادی که به نوعی با تیم جوانان صبا مرتبط هستند و در قبال آن مسئولیت یا حداقل تکلیف دارند سبب شده نتوانیم با اطمینان از حضور صبا در لیگ برتر جوانان صحبت کنیم.

این شرایط، کام بازیکنان و مربیانی که زمینه ساز حضور صبا در لیگ برتر جوانان شدند تلخ کرده است و در شرایطی که سایر تیم‌های لیگ برتری در تدارک جذب بازیکن و آماده سازی شرایط ورود به لیگ برتر جوانان هستند در قم، کسی نمی‌داند آینده این تیم چه می‌شود و قرار است هزینه‌های این تیم چطور تأمین شود.

مسئولان و دست اندرکاران ورزش و فوتبال استان قم امروز و و در شرایطی که سایر تیم‌های صبا در خطر نابودی کامل قرار دارند می‌توانند با حمایت از تیم جوانان صبا، کورسوی امید جوانان فوتبالیست قم برای حضور و تجربه اندوزی در لیگی معتبر و مورد توجه باشگاه‌های بزرگ و تیم‌های ملی را حفظ کنند.