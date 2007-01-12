وینکو بگوویچ چهارشنبه وارد اهواز می شود / توقف فولاد مقابل کانون خرمشهر در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، بگوویچ پس از اقامت چند روزه در کرواسی روز چهارشنبه به اهواز بازمی گردد تا دیدار روز جمعه این تیم مقابل صنعت نفت آبادان را درمرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را از نزدیک تماشا کند.

البته دراین دیدارکادرفنی فعلی فولاد هدایت این تیم را برعهده خواهند گرفت اما از روز اول بهمن ماه بگوویچ بصورت رسمی هدایت این تیم قعرنشین را برعهده خواهد گرفت.

همچنین قرار است دومربی کروات که احتمالا نناد نیکویچ و "سرانو سردارو"هستند به واسطه همکاری گذشته با باشگاه فولاد، در کنار وی وظیفه هدایت فولاد را درنیم فصل دوم لیگ برتر برعهده بگیرند.

تیم فولاد عصر امروز در دیداری تدارکاتی مقابل کانون خرمشهربا نتیجه 2 - 2 متوقف شد که امیر خلیفه اصل دقیقه20و عبدالهادی خنیفردقیقه60 گلهای تیم فولاد را به ثمر رساندند.