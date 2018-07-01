۶ درصد محصولات کشاورزی کشور در استان تهران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران و نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد طی سخنانی ضمن ارائه گزارشی در خصوص خلاصه ای از عملکرد در سال گذشته و برنامه های سال ۹۷ اظهار داشت: ۶ درصد محصولات کشاورزی کشور در تهران تولید می شود و این میزان تولید ۴.۵ برابر سهمی است که برعهده دارد.

ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اینکه در استان تهران دارای ۱۸۷ هزار هکتار اراضی دارای آب می باشیم افزود: ضمن اینکه مدیریت این میزان از اراضی دارای آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است تعداد ۵۱ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی تهران به عنوان بهره بردار فعال می باشند.

وی بیان داشت: در استان تهران تعداد ۹۶۲۵ واحد دامداری، ۵۲۵ واحد مرغداری،۲۹۴۲ گلخانه،۱۲۴ پرورش قارچ و ۷۵۳ زنبورداری فعال وجود دارد و به میزان ۵۷۰۰ هزار تن انواع محصول کشاورزی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در تهران موجود است.

مدیرکل جهادکشاورزی تهران با بیان اینکه تهران در تولید ( تخم مرغ- سبزی و صیفی- گل شاخه بریده- قارچ خوراکی و گیلاس) از رکورد خوبی برخوردار است افزود: ما در زمینه های ذکر شده در کشور رتبه نخست را دارا هستیم.

ذوالفقاری در خصوص میوه های داخلی گفت: غیر از میوه های گرمسیری وارداتی همه محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود و از لحاظ میوه خودکفا می باشیم.

مدیرکل جهادکشاورزی تهران با اشاره به سیاست جهاد کشاورزی استان در راستای کاهش محصولات آب بر بیان داشت: در صدد هستیم که محصولاتی را که نیاز به آب زیاد دارند با مدیریت و نظارت بیشتری تولید کنیم و یا بالکل تولید نکنیم و در این زمینه همه تلاش خود را را به کار بسته ایم.

وی با بیان اینکه برای پایانه صادرات محصولات کشاورزی به سرمایه گذار نیاز داریم گفت: سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی که ارز آوری و ارزش افزوده به همراه دارد اتفاق می افتد و همچنین اصلاح امور کشت در استان تهران همانند کشت نشایی، کشت محصولات کم آب نیز در برنامه های ما قرار دارد

ذوالفقاری با بیان اینکه در سال ۹۷ قرار بود ۲۲۶ هزار تن گندم خریداری شود گفت: تا کنون ۱۵۰ هزار تن خرید کرده ایم و نزدیک به ۴۰ هزار تن خود مصرفی و بذر است و خرید ادامه دارد و لذا سیاست ما کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح در این زمینه استچرا که طبق آمار ۵۵۰۰ تن هدف گذاری تولید بذر گندم داشته ایم که تاکنون حدود ۳ هزار تن ، ۴۵ هزار تن تولید کود صورت گرفته و تاکنون ۳۵ هزار تن آن تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه در شان استان تهران نیست که شرکتی اعلام کند که گندم تهران سل زدگی دارد افزود: در این زمینه ورود کرده ایم و تعطیلات نوروزی نداشتیم و امروز به صراحت اعلام می کنیم که گندم سل زده در استان تهران نداریم.

