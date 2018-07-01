انفجار کوره در نجف آباد ۷ نفر را راهی بیمارستان کرد

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال وقوع انفجار کوره در نجف آباد، دو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و هفت نفر از کارگران با سن ۳۰ تا ۴۰ ساله مصدوم شدند.

وی بیان داشت: چهار نفر از مصدومین به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) و سه مصدوم به بیمارستان منتظری انتقال یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان از برخورد چهار خودرو در اتوبان میثمی خبر داد و گفت: در این تصادف دو پراید با یک آمبولانس و خاور با هم برخورد و هشت نفر را مصدوم کردند.

وی بیان داشت: در این تصادف سه آمبولانس اعزام شد و پنج نفر مرد و سه زن مصدوم و به بیمارستان کاشانی و الزهرا (س) انتقال یافتند.

راستین همچنین از تصادف ۲۰۶ با وانت مزدا در دو کیلومتری پلیس راه دامنه از سمت تیران خبر داد و گفت: در این برخورد سه زن و سه مرد مصدوم شدند و بیمارستان شهید رجایی داران با اعزام یک آمبولانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر به این حادثه امدادرسانی کردند.

وی از بر اثر واژگونی خودرو پارس در اتوبان اصفهان - نطنز روبروی رحمت آباد خبر داد و افزود: در این واژگونی دو کد آمبولانس اعزام شد و سه زن مصدوم و به بیمارستان خاتم الانبیا اعزام شدند و دو نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: همچنین بر اثر شنا در یک استخر، یک مرد ۶۰ ساله به دلیل ارست قلبی - تنفسی غرق شد و جان خود را از دست داد.