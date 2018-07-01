۴۰ درصد از وصولی حقوق دولتی معادن کشور مربوط به کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان بیان کرد: کشور ما در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و شاید بتوان گفت هیچ کشوری در دنیا را نمی‌توان مثال زد که در تحریم تولید و اشتغال را هم زمان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد مشکلاتی در استان بودیم که با اتکا به ظرفیت‌های معادن استان توانستیم آن را مرتفع کنیم، تصریح کرد: در راستای تکمیل زنجیره‌هایی سنگ آهن توانستیم با برنامه‌ریزی ‌هایی که انجام شد ۱۰ تن شمش خواهیم داشت و به زودی استان کرمان به قطب تولید فولاد تبدیل خواهد شد.

حسینی نژاد گفت: حدود ۱/۵ درصد آب مصرفی در کشور مربوط به صنعت است که در افق ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب مصرف نخواهد کرد در حالی که در حال حاضر ۹۴ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

وی به مشکلات پیش روی صنعت اشاره کرد و ابراز داشت: رشد و توسعه و اشتغال در حوزه صنعت باعث ایجاد اشتغال در استان شده که در سایه همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف می‌توان مشکلات را حل کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: بر طبق ماده ۴۳ استان کرمان بیش از ۴۰ درصد از وصولی حقوق کل کشور از معادن استان کرمان تامین می‌شود.

حسینی نژاد گفت: امیدواریم واحدهای بزرگ از توان خود در جهت رفع مشکلات کوچک و متوسط استفاده کنند.