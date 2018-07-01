به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز صنعت و معدن اظهار کرد:همچنان دغدغه های بانکی در بخش صنعت ادامه دارد زیرا سال گذشته از مجموع ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات تصویب شده برای سرمایه در گردش صنعت تنها ۱۱۶ میلیارد تومان و از ۱۳۷ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شده برای سرمایه نیز تنها ۳۸ میلیارد تومان توسط بانک ها پرداخت شد.

وی افزود: امسال سال بسیار سختی برای صنعت و معدن خواهد بود و ممکن است از اوج تحریم ها نیز وضعیت سخت تری را به خود ببیند و کشور باید ابتدا با دو معضل جدی و خطرناک فساد سیستمی و بیکاری لجام گسیخته مقابله کند.

دبیر خانه صنعت و معدن استان تصریح کرد: سال گذشته صنعت و معدن استان سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروانه جدید بهره برداری صادر کرده است و ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و حدود ۱۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم در حوزه صنعت اشتغال دارند.

ابراهیمی ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی در سال گذشته شاهد افزایش ۱۵ درصدی صادرات بودیم و دو درصد نیز کاهش نرخ بیکاری را داشتیم همچنین در حوزه معدن نیز ۸۷۶ واحد معدنی با ذخیره بالغ بر سه میلیارد تن داریم .

وی گفت:میزان سرمایه گذاری ها هم حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است که به ترتیب در این سرمایه گذاری ها صنایع فلزی، کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی و محصولات غذایی و آشامیدنی به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را داشتند.

وی تاکید کرد:به منظور ارزیابی فعالیت صنایع و معادن، بهترین شاخص میزان مصرف انرژی است چراکه یک تولیدی فعال قطعا مصرف انرژی نیز دارد و مطابق بررسی ها در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته مصرف برق هشت درصد و مصرف گاز ۱۵ درصد افزایش داشته است.

دبیرخانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه نظام بانکی نسبت به تولید نامهربان است افزود:ما باید به سمت واقعی کردن نرخ ارز پیش برویم و با مدیریت منابع ازری مشکلات را حل کنیم چراکه امروز ارز برای نیاز های اساسی کشور توزیع نمیشود و این به معنی کمبود منابع نیست.

ابراهیمی گفت: سال گذشته از مجموع ۲۷ مورد کالا اساسی که در خراسان رضوی تولید می شود، در ۱۸ مورد افزایش تولید و در ۱۱ مورد کاهش تولید داشتیم که این کاهش تولید در مواردی همچون الکترو موتور، نخ پنبه، کولر آبی، بخاری و آبگرمکن، فرش ماشینی، موتور سیکلت و سیمان اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته ۲میلیارد دلار صادرات داشتیم و برای سال ۹۷ هم افزایش ۱۲ درصدی پیش بینی کردیم که با توجه به آنچه در این سه ماهه اخیر مشاهده شد مقدار صادرات آن از پیش بینی نیز بیشتر خواهد بود.

دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: در بخش عارضه یابی صنعت ضمن در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن هستند و مطابق این بررسی ها هم اکنون ۲۵ درصد از واحدها با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و الباقی با ظرفیت کمتر کار می کنند.

وی افزود: همچنین عمده مشکلات صنعت و معدن، عدم ثبات شرایط محیطی است و مشکلات دارایی و تامین اجتماعی، تامین مواد اولیه و تسهیلات بانکی و بدهی از دیگر عوامل دخیل در مشکلات صنعت است.