بخش خصوصی حمایت از ورزش های آبی را در دستورکار قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت نجات‌غریق و غواصی استان‌همدان ظهر یکشنبه با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان و معاون اداره کل ورزش و جوانان در سالن کنفرانس ورزشگاه سردار شهید علیرضا شمسی‌پور برگزار شد.

قبل از آغاز رأی‌گیری سیروس سوریان تنها کاندیدای این انتخابات به بیان عملکرد دوره گذشته خود پرداخت و همچنین برنامه آینده هیئت نجات‌غریق و غواصی استان‌همدان را برای اعضای این مجمع انتخاباتی شرح داد.

در پایان این انتخابات سیروس سوریان با کسب ۱۷ رأی از ۱۷ رأی مأخوذه موفق شد برای ۴ سال دیگر اعتماد اعضای مجمع را کسب کند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در مجمع انتخاباتی هیئت همدان اظهار کرد: استان همدان در زمینه ورزش نجات غریق و غواصی، پتانسیل بالایی دارد.

رسول منعم فعالیت هیئت های شهرستان ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: روسای هیئت ها و اعضا با کمترین اعتبارات، در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستند.

رسول منعم تاکید کرد: آموزش های بسیار خوبی نیز در حوزه ورزش نجات غریق و غواصی صورت گرفته و هیئت ها هماهنگی های خوبی با اداره کل ورزش و جوانان دارند.

وی خواستار حمایت بخش خصوصی از ورزش های آبی شد و اظهار داشت: در استان همدان چه به لحاظ دولتی و چه از لحاظ بخش خصوصی زیرساخت های مناسبی در بحث ورزش های آبی وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: در توسعه رشته های آبی اقدامات کمی و کیفی خوبی در استان صورت گرفته و هدف ما سلامت مردم به خصوص جوانان است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ شاهد رشد ۱۲۰ درصدی قهرمانان فراملی بوده ایم، گفت: در این سال ورزشکاران همدان ۸۵ عنوان فراملی اعم از مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی را در کارنامه خود ثبت کردند.