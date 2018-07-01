همدلی و ارتباط با مردم لازمه بازگشت اعتماد آنان به مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل‌آبادی در مراسم اهدای احکام هئیت رئیسه کارگروه‌های تخصصی شورایاران محلات منطقه ۲۰، با بیان اینکه امروزه جوانان ما از متن فعالیت‌های اجتماعی جامانده‌اند، گفت: دو نسل جدید برخی از اقدامات ما را قبول ندارند و از عملکردها ایراد می‌گیرند که این مساله به دنبال سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا به وجود آمده و توقعات و مطالبات نسل‌ها را بالا برده است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از سفر به شیراز و بازدید از فعالیت های شورای آموزش و پرورش استان فارس عنوان کرد: براساس سخنان یکی از مسئولان جهاد استان فارس در زمان انقلاب به فردی دیپلمه نیاز بود تا به عنوان مسئول جهاد یکی از شهرها مشغول به کار شود اما وجود نداشت؛ حال امروزه برای شورای روستاها، دانشجویان مقطع دکتری داوطلب می‌شوند.

خلیل‌آبادی با تاکید بر اینکه تحولات اجتماعی و ارتقاء آگاهی و دانش جامعه ما را مکلف می‌کند از افکار جدید بهره گیریم، گفت: ما نسلی هستیم که کم‌کم باید به حاشیه تصمیم‌گیری‌ها برویم و گاهی تجربیات راهبردی برای نسل جوان ارائه کنیم. از این رو از شورایاری‌ها می‌خواهم جوانان تحصیل‌کرده را دریابند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: این مساله باعث شرمساری است که در شورایاری‌ها به زنان بها داده نشده و کمترین کرسی‌های شورایاری‌ها به آنان تعلق گرفته، در حالی که باید زنان مجری برنامه‌های شورایاری‌ها باشند.

خلیل‌آبادی با بیان اینکه زنان افکار عمومی را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: مردم نیز به دنبال گفت‌وگوی دو طرفه هستند که باید در سرای محله‌ها به منظور بررسی معضلات محلات از زنان تحصیل کرده به منظور ساماندهی گروه‌های گفت‌وگو محور بهره گرفت.

وی با تاکید بر اینکه زنان و جوانان از نظر فکری و عملی می‌توانند مشکلات بسیاری را رفع کنند، گفت: حتی عربستان که کشوری عقب مانده و قبیله‌ای از نظر نوع حکومت خوانده می‌شود، امروزه به زنان خود بها می‌دهد، چراکه دیدگاه جنسیتی برای جامعه بسیار خطرناک است و در ایران نیز باید برای این مساله تدابیر لازم اندیشیده شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با بیان اینکه به واسطه گفت‌وگو با جوانان می‌توان برای مشکلات معیشتی و اقتصادی راه حل‌های مناسبی یافت، خاطرنشان کرد: گفت‌وگو را باید از محلات شروع کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. ما باید اعتماد مردم را بازگردانیم، چرا که اعتماد آنان به مسئولان از دست رفته است.

خلیل آبادی ارتباط با شهروندان و همدلی با آنان را بهترین راه حل برای بازگشت اعتماد مردم به مسئولان دانست و تصریح کرد: باید به فکر کشورمان باشیم و نباید از کنار برخی مسائل به سادگی عبور کنیم، چرا که اگر این مسائل به بحران تبدیل شوند دیگر قابل حل نخواهند بود.