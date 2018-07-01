دلیل بازگشت طرح نوسازی بافت های فرسوده به شورا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به نتایج بررسی «طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه اولویت اجرای طرح بلوکی بافت فرسوده شهر تهران» در کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: این موضوع پس از طرح در جلسات کارشناسی در شصت و دومین جلسه کمیسیون شهرسازی با حضور مدیران شهرداری تهران و سازمان نوسازی، سازمان ها و نمایندگان جامعه حرفه ای شهرسازی و معماری بررسی و با توجه به وجود محدودیت ها و کاستی های مدل پیشنهادی این طرح جهت مداخله در محدوده بافت های فرسوده رد شد.

وی در توضیح این طرح بیان کرد: در طرح مذکور یک محدوده ۵۰ هکتاری در بافت فرسوده شهر تهران که حدود ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده است در نظر گرفته شده که یک یا دو درصد از این محدوده که بناهای تاریخی و ارزشمند و دارای قدمت هستند، می بایست حفظ شوند و مابقی بافت حدود ۴۵ درصد برای فضای باز و سبز و ایجاد شبکه معابر و خدمات این مجموعه شود.

سالاری ادامه داد: در ۴۵ درصد دیگر نیز ساخت و ساز انجام شود آن هم در ۱۱ طبقه و مطابق آنچه در پیش نویس بیان شده، بارگذاری حدود ۳ برابر بارگذاری فعلی در بافت فرسوده انجام شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: و همچنین این طرح می گوید ما می توانیم هزینه اجرای طرح را به لحاظ پیوست اقتصادی تامین کنیم یعنی ۳ برابر بارگذاری کنیم، بقیه فضای بافت را تخلیه کنیم و صرف فضای سبز و خدماتی کنیم و در آن مجموعه های ۱۱ طبقه، ساکنین را جای دهیم.

سالاری در خصوص دلایل رد این طرح اظهار داشت: یکی از دلایل رد این طرح عدم وجود فضای دست نخورده و محدوده های مداخله گسترده و متمرکز در مقیاس محله برای اجرای طرح پیشنهادی در گستره بافت فرسوده است.

وی ادامه داد: طبق برآورد سازمان نوسازی از کل ۴۸۵۹ بلوک فرسوده تهران فقط ۱۱۰ بلوک نوسازی نشده موجود می باشد، یعنی در همه بلوک های فرسوده نوسازی هایی بصورت تک پارسل و چند پارسل انجام شده است و از مجموعه بلوک های فرسوده موجود در ۳۲۶۸ هکتار تنها ۲۱ هکتار باقی مانده، بنابراین محدوده ۵۰ هکتاری که در این طرح در نظر گرفته شده وجود ندارد. ضمن این که این ۲۱ هکتار هم در یکجا متمرکز نیستند و در کل شهر تهران پراکنده است و این یکی دیگر از دلایل رد این طرح است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرتهران با اشاره به دیگر دلیل رد این طرح گفت: فقدان مدل اقتصادی پایدار در طرح ارائه شده همچنین پایین بودن ارزش افزوده سرمایه گذاری و ناکارآمدی تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در بافت فرسوده طرح بلوکی را با روش ارائه شده در آن با تراز منفی مالی مواجه می کند.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی اولیه سازمان نوسازی شهر تهران با اجرای طرح مذکور در یک محدوده ۵۰ هکتاری در وضعیت موجود مبلغ ۸۲۳ میلیارد تومان تراز منفی ایجاد می شود.

سالاری عدم امکان جلب رضایت و مشارکت همزمان کلیه مالکین صاحب پلاک ثبتی در محدوده اجرای طرح که تعداد آنها در یک محدوده ۵۰ هکتاری به بیش از ۳۲۰۰ نفر می رسد را دلیل دیگری برای رد این طرح عنوان کرد و توضیح داد: این ۳۲۰۰ نفر باید در این فرایند اقناع شوند و مشارکت آن ها را رقم بزنیم، در حالی که بعضا برای اقناع مشارکت دو یا چتد پارسل باهم چند سال طول می کشد و اقناع کردن آن ممکن است حتی ۱۰ سال طول بکشد و این طرح در اواسط راه رها شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: تشدید کمبود سرانه های خدماتی بواسطه افزایش موضعی تراکم جمعیت ناشی از پیش بینی بارگذاری ۲ میلیون متر مربعی خارج از ضوابط طرح تفصیلی در محدوده مورد نظر طرح و همچنین عدم برخورداری طرح ارائه شده از نقشه راه برای اقدامی جامع و یکپارچه جهت حل مشکلات محلات هدف که بتواند به پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، محیطی و ارتقای شرایط کیفی زندگی بینجامد، از دیگر دلایل رد طرح مذکور است.

وی تهدید هویت و به هم ریختگی سیما و منظر کالبدی محله با اجرای نامتجانس آپارتمانهای ۱۱ طبقه در محدوده بافت فرسوده بالاخص در محدوده مرکزی و هویت ساز شهری تهران را نیز نقص دیگر این طرح عنوان کرد.

سالاری در ادامه این دلایل گفت: وجود مصوباتی در شورا از جمله مصوبه ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در احیای بافت فرسوده و سایر مصوبات مرتبط(بیش از ۲۰ مصوبه) که از شمولیت لازم برخوردار بوده و مفاد و رویکردهای طرح در دست بررسی را پوشش می دهد، ایجاب می کند طرح های جامع و کاملتری که با شرایط موجود انطباق بیشتری داشته باشد، ارائه شود.

در نهایت پس از بحث و بررسی در جلسه شورا این موضوع با رای اعضا از دستور خارج و بررسی مجدد آن به تعویق افتاد.