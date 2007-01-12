نامزدهای نهایی "بفتا" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "کازینو رویال"، بیست و یکمین فیلم جیمز باند در 9 رشته و "هزارتوی پن" ساخته گیلرمو دل تورو در هشت رشته نامزد شده اند. ضمن اینکه "بابل" به کارگردانی الخاندرو گونزالز ایناریتو با بازی براد پیت و کیت بلانشت در هفت مورد نامزد دریافت جوایز بفتا است.نکته جالب در فهرست بفتا حضور پررنگ فیلم های بریتانیایی و نادیده گرفتن رقبای سرسخت آمریکایی نظیر "بابی"، "پرچم های پدران ما" و "جواهرات خونین" است. مسئله دیگر نامزدی "کازینو رویال" در 9 رشته است که تاکنون در مورد یک فیلم جیمز باندی سابقه نداشته است. ضمنا آرا رای دهندگان بفتا از تمایل آنها نسبت به فیلم های پرفروش خبر می دهد. "ملکه"، "کازینو رویال"، "مردگان"، "لیتل میس سانشاین" و "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" همگی فیلم هایی پرفروش بوده اند.

هلن میرن در "ملکه"

نامزدهای نهایی بخش های اصلی بفتا به این قرار است:بابل"، "مردگان"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "لیتل میس سانشاین" و "ملکه""کازینو رویال"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "یادداشت هایی بر یک رسوایی"، "ملکه" و "یونایتد 93"الخاندرو گونزالس ایناریتو ـ "بابل"، مارتین اسکورسیزی ـ "مردگان"، جاناتان دیتن و والری فریس ـ "لیتل میس سانشاین"، استفن فریرز ـ "ملکه" و پل گرینگرس ـ "یونایتد 93"" بابل"، "لیتل میس سانشاین"، "هزارتوی پن"، "ملکه" و "یونایتد 93""کازینو رویال"، "مردگان"، "شیطان پرادا می پوشد"، "آخرین پادشاه اسکاتلند" و "یادداشت های بر یک رسوایی""آپوکالیتو"، "کتاب سیاه"، "هزارتوی پن"، Rang De Basanti و "بازگشت""خودروها"، "فروغلطیده شده" و "خوش قدم"دانیل کریگ - "کازینو رویال"، لئوناردو دی کاپریو - "مردگان"، ریچارد گریفیث - "پسران تاریخ"، پیتر اوتول - "ونوس" و فورست ویتکر - "آخرین پادشاه اسکاتلند"پنه لوپه کروز - "بازگشت"، جودی دنچ - "یادداشت هایی بر یک رسوایی"، هلن میرن - "ملکه"، مریل استریپ - "شیطان پرادا می پوشد" و کیت وینسلت - "بچه های کوچک"آلن آرکین - "لیتل میس سانشاین"، جیمز مک آووی - "آخرین پادشاه اسکاتلند"، جک نیکلسن - "مردگان"، لسلی فیلیپس - "ونوس" و مایکل شین - "ملکه"امیلی بلانت - "شیطان پرادا می پوشد"، آبیگیل برسلین - "لیتل میس سانشاین"، تونی کولت - "لیتل میس سانشاین"، فرانسس دو لاتور - "پسران تاریخ" و جنیفر هادسن - "دختران رویایی""بابل"، "کازینو رویال"، "دختران رویایی"، "خوش قدم" و "ملکه"نخستین دور رای گیری جوایز فیلم آکادمی بریتانیا هفته گذشته انجام شد و اعضا برای هر بخش 15 نامزد را معرفی کردند. مراسم اعطا جوایز روز 11 فوریه (22 بهمن)، دو هفته پیش از اعلام اسامی برندگان هفتاد و نهمین دوره مراسم اسکار، در لندن برگزار می شود.