نامزدهای نهایی "بفتا" معرفی شدند

نکته جالب در فهرست بفتا حضور پررنگ فیلم های بریتانیایی و نادیده گرفتن رقبای سرسخت آمریکایی نظیر "بابی"، "پرچم های پدران ما" و "جواهرات خونین" است. مسئله دیگر نامزدی "کازینو رویال" در 9 رشته است که تاکنون در مورد یک فیلم جیمز باندی سابقه نداشته است. ضمنا آرا رای دهندگان بفتا از تمایل آنها نسبت به فیلم های پرفروش خبر می دهد. "ملکه"، "کازینو رویال"، "مردگان"، "لیتل میس سانشاین" و "دزدان دریای کارائیب: سینه مرد مرده" همگی فیلم هایی پرفروش بوده اند.
هلن میرن در "ملکه"نامزدهای نهایی بخش های اصلی بفتا به این قرار است:
بهترین فیلم: بابل"، "مردگان"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "لیتل میس سانشاین" و "ملکه"
جایزه الکساندر کوردا فیلم بریتانیایی برگزیده سال: "کازینو رویال"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "یادداشت هایی بر یک رسوایی"، "ملکه" و "یونایتد 93"
جایزه دیوید لین دستاورد کارگردانی: الخاندرو گونزالس ایناریتو ـ "بابل"، مارتین اسکورسیزی ـ "مردگان"، جاناتان دیتن و والری فریس ـ "لیتل میس سانشاین"، استفن فریرز ـ "ملکه" و پل گرینگرس ـ "یونایتد 93"
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: " بابل"، "لیتل میس سانشاین"، "هزارتوی پن"، "ملکه" و "یونایتد 93"
بهترین فیلمنامه اقتباسی: "کازینو رویال"، "مردگان"، "شیطان پرادا می پوشد"، "آخرین پادشاه اسکاتلند" و "یادداشت های بر یک رسوایی"
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان: "آپوکالیتو"، "کتاب سیاه"، "هزارتوی پن"، Rang De Basanti و "بازگشت"
بهترین فیلم انیمیشن: "خودروها"، "فروغلطیده شده" و "خوش قدم"
بهترین بازیگر مرد: دانیل کریگ - "کازینو رویال"، لئوناردو دی کاپریو - "مردگان"، ریچارد گریفیث - "پسران تاریخ"، پیتر اوتول - "ونوس" و فورست ویتکر - "آخرین پادشاه اسکاتلند"
بهترین بازیگر زن: پنه لوپه کروز - "بازگشت"، جودی دنچ - "یادداشت هایی بر یک رسوایی"، هلن میرن - "ملکه"، مریل استریپ - "شیطان پرادا می پوشد" و کیت وینسلت - "بچه های کوچک"
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آلن آرکین - "لیتل میس سانشاین"، جیمز مک آووی - "آخرین پادشاه اسکاتلند"، جک نیکلسن - "مردگان"، لسلی فیلیپس - "ونوس" و مایکل شین - "ملکه"
بهترین بازیگر زن نقش مکمل: امیلی بلانت - "شیطان پرادا می پوشد"، آبیگیل برسلین - "لیتل میس سانشاین"، تونی کولت - "لیتل میس سانشاین"، فرانسس دو لاتور - "پسران تاریخ" و جنیفر هادسن - "دختران رویایی"
جایزه آنتونی اسکوئیت بهترین موسیقی: "بابل"، "کازینو رویال"، "دختران رویایی"، "خوش قدم" و "ملکه"
نخستین دور رای گیری جوایز فیلم آکادمی بریتانیا هفته گذشته انجام شد و اعضا برای هر بخش 15 نامزد را معرفی کردند. مراسم اعطا جوایز روز 11 فوریه (22 بهمن)، دو هفته پیش از اعلام اسامی برندگان هفتاد و نهمین دوره مراسم اسکار، در لندن برگزار می شود.
