به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی امروز یکشنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان که به مناسبت سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه اولویت نیروی انتظامی در کشور مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: در این راستا انتظامی استان اقدامات خوبی در سال گذشته انجام داد که در این رابطه موفق به کسب رتبه نخست در کشور شد.

وی تعداد جلسات تشکیل شده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سال گذشته را چهار جسله خواند و بیان کرد: به دلیل اهمیت موضوع در سه ماهه نخست امسال هم این قرارگاه چهار جلسه را تشکیل داده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۲۵ طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراستان به اجرا درآمد و در سه ماهه امسال هم تاکنون پنج طرح اجرایی شده است.

جانشین رییس پلیس آگاهی استان کردستان به تعداد عملیات مشترک فرا استانی مبارزه با قاچاق کالا وارز اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۰ محموله قاچاق در عملیات مشترک فرا استانی و سه ماهه امسال هم ۱۱ محموله قاچاق را کشف و ضبط کردیم.

مرادی اظهارداشت: تعداد محموله های قاچاق که مبدا بارگیری آنها در سایر استان ها بوده ولی در کردستان کشف شده در سال گذشته ۹۳ محموله و در سه ماهه امسال ۳۲ محموله بوده است.

وی تعداد باندهای متلاشی شده قاچاق در سال گذشته را ۵۴ باند ذکر کرد واظهارداشت: در سه ماهه امسال هم ۲۴ باند قاچاق کالا دراستان متلاشی شده است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: یک درصد ارزش پرونده های بالای ۵۰۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ رشد داشته و این آمار در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است.

جانشین رییس پلیس آگاهی استان کردستان اضافه کرد: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن ۱۴ درصد افزایش داشته است.