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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی خراسان رضوی:

حمایت از کسب و کارها در مناطق روستایی خراسان رضوی دنبال می شود

حمایت از کسب و کارها در مناطق روستایی خراسان رضوی دنبال می شود

مشهد- سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: یکی از راههای تمرکز زدایی از مرکز استان حمایت از کسب و کارهای خرد روستایی بوده که به این مهم توجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دیناری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از راه های تمرکززدایی از مرکزاستان و مهاجرت معکوس مردم از شهرهای بزرگ به سمت مناطق دارای قابلیت های گردشگری و توزیع متناسب سفر و سرمایه گذاری های وابسته به آن در استان خراسان رضوی ، حمایت از کسب و کارهای خرد و کلان مرتبط و جاذب در مناطق روستایی و عشایری است.

وی افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال و در جهت حمایت و تشویق سرمایه گذاری  دربخش های گردشگری و صنایع دستی در شهرستان ها و تلاش درجهت آبادانی روستاها و مهاجرت معکوس، بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه گذاران عرصه های گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی پرداخت شده است.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی خراسان رضوی بیان کرد: دوره زمانی استفاده ازتسهیلات مشارکت  حداکثر دو سال با حداکثر یک سال دوره تنفس و دوره فروش اقساطی حداکثر ۶ ساله است که برای ایجاد و توسعه پروژه های بخش خصوصی در حوزه های گردشگری روستائی و عشایری درجهت افزایش اشتغال زایی پرداخت شده است.

دیناری گفت: تلاش می کنیم  امسال با قدرت و حمایت دو چندان به حمایت از کسب و کار روستایی بپردازیم و در این خصوص از ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط  از جمله  بانک های عامل ، دهیاری ها، شوراهای اسلامی روستاها و جوامع محلی و میزبان نهایت بهره را خواهیم برد.

کد مطلب 4335529

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