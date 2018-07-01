لزوم نصب دوربین در نقاط حادثه خیز/ ۱۰۰ تصادف جرحی در رودسر رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری رودسر ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک که در دفتر فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد، اظهار کرد: باید با توجه به شرایط گام های موثر و سازنده ای برای برون رفت از وضعیت موجود در مناطق روستایی برداشته شده تا نگرانی ها در حوزه ترافیکی کاهش یابد.

به گفته این مسئول با توجه به گردشگر پذیر بودن منطقه و حجم بالای تردد خودروها و موتور سیکلت ها در مناطق روستایی نصب دوربین با هدف جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در مناطق پرخطر روستایی لازم و ضروری است.

وی برضرورت شتاب بخشی در روند ساخت پل صیدر محله شهر رودسر تأکید کرد و افزود: با توجه به حجم تردد خودروها در این محور و اینکه این پل چندین منطقه را به یکدیگر متصل می کند باید اقدامات موثری برای سرعت بخشیدن به ساخت این پل صورت گیرد.

علی وارسته با اشاره به بهره برداری از این پروژه تا دو ماه آینده از شهرداری خواست در مدت زمان مدت تعیین شده پروژه مذکور را تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد.

۷۷درصد تصادفات رودسر مربوط عابران و موتورسیکلت

درادامه رئیس پلیس راه چابکسر نیز در این نشست به وضعیت ایستگاه بازرسی گلوگاه چابکسر اشاره و خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هرگونه حادثه و یا تسهیل در تردد باید امکانات و تجهیزات روز در این منطقه مستقر شود.

بهروز محمودخواه با اشاره به وقوع بیش از ۱۰۰ فقره تصادفات منجر به جرح در سه ماهه نخست سال جاری در شهرستان رودسر، افزود : در نتیجه این تصادفات ۹ نفر جان خود را از دست داده اند.

وی خاطرنشان کرد: عابرین و موتورسیکلت سواران ۷۷ درصد آمار تصادفات این شهرستان تشکیل می دهند.