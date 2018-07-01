تولیدات خانگی را باید به جمعه بازارها کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: زنان سرپرست خانواده باید یک منبع درآمد پایدار داشته باشند تا به جای پیدا کردن حامیان برای گذراندن زندگی، برای حفظ عزت نفس آنها شغل پایدار ایجاد شود.

وی با بیان اینکه اینکه پیمانکاران باید در خصوص نحوه واگذاری میزان فضای سبز به کارگران بازنگری داشته باشند، ادامه داد: امروز مردم بسیاری از نحوه آبیاری فضای سبز ناراضی هستند و این در حالی است که پیمانکاران با واگذاری سطح زیادی از فضای سبز به یک کارگر باعث این نارضایتی شده اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: در نحوه واگذاری فضای سبز به کارگران نباید حقی از کارگران ضایع شود.

وی خواستار یکسان‌سازی گونه‌های مختلف استخدام در شهرداری شد و گفت: برای این امر معاونت مالی و اداری اقداماتی را در دستور کار قرار داده که باید تسریع شود.

نصر اصفهانی به جشن تجلیل از تاثیرگذاران محلی در محله رهنان در ماه مبارک رمضان اشاره و اضافه کرد: این نوع جشن‌ها باید در ۲۰۰ محله شهر اصفهان با همت معاونان فرهنگی مناطق شهرداری انجام شود.