کردستان جزو استان های پاک درزمینه قاچاق دارو است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز حسن زاده امروز یکشنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان که به مناسبت سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه کالاهای سلامت محور وجه تمایزی با دیگر کالاها دارد گفت: در خصوص تمامی محصولاتی که با سلامت انسان در ارتباط است اصالت کالا بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان باید کالاهایی را که مصرف می کنند قابلیت رهگیری آن وجود داشته باشد، عنوان کرد: کالاهای قاچاق اصالت ندارند و بیش از ۸۰ درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی موجود در کشورما قاچاق است.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق هم تقلبی هستند که مصرف آنها آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت.

معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: دلیل مسئله مذکور به کم بودن تعداد واحدهای تولیدی لوازم آرایشی و بهداشتی در کشورمان برمی گردد.

حسن زاده افزود: متاسفانه سن مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در جامعه ما بسیار پایین آمده است لذا دانشگاه علوم پزشکی استان در این راستا آموزش و اطلاع رسانی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

وی بر توجه بیشتر به حوزه کالاهای سلامت محور در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: از سال ۹۴ اقدامات خوبی دررابطه با ارائه آموزش به دانش آموزان پسر در خصوص مکمل ها و به دختران در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی انجام داده ایم.

وی ادامه داد: برای ماندگاری لوازم آرایشی فلزات سنگین در آن مورد استفاده قرار می گیرد که بسیار خطرناک است و مصرف آن منجر به جذب این فلزات در بدن و رسوب آن در بافت های مختلف و در نتیجه ایجاد بیماری می شود.

معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: متاسفانه شرایط اقتصادی جامعه امروز به گونه ای شده که مردم قدرت خرید محصولات باکیفیت که قیمت بالاتری دارند را ندارند به همین دلیل گرایش بیشتری به مصرف کالاهای با قیمت پایین و بی کیفیت پیدا کردند.

حسن زاده عنوان کرد: علی رغم مرزی بودن، کردستان یکی از استان های پاک کشور در زمینه قاچاق دارو است و به همین دلیل کشفیات ما در این رابطه هم کم است.

وی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۳۸۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۳۳ میلیون ریال در استان کشف شده است، بیان کرد: ۳۹ مورد مکمل ورزشی در باشگاه های استان به ارزش ۱۷۵ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال توقیف شده است.

وی اظهارداشت: در سال ۹۵ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر، سال گذشته به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر و در سه ماهه نخست امسال هم به ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در مدارس استان آموزش در خصوص آثار زیان آور مصرف کالاهای قاچاق ارائه شده است.