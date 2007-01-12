  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۰۰

/واکنش ائمه جمعه شهرهای عراق به استراتژی جدید بوش /

دولت عراق باید تصمیمات قاطعانه اتخاذ کند/ سلاح باید فقط در اختیار دولت باشد

ائمه جمعه شهرهای عراق در واکنش به استراتژی جدید بوش در کشورشان، بر ضرورت قاطعیت دولت عراق در حل مشکلات این کشور و برقراری ثبات و امنیت و نیز قرار داشتن سلاح در اختیار دولت عراق تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، "احمد الصافی" نماینده آیت الله سیستانی درخطبه های امروز نمازجمعه کربلا برضرورت قاطعیت دولت و اتخاذ تصمیمات قاطعانه وقوی تاکید کرد و درباره شکستی که دامنگیرهمگان می شود، هشدار داد.

وی همچنین درادامه این سخنان که دربرابرهزاران تن ازنمازگزاران درحرم مطهر امام حسین علیه السلام ایراد کرد، گفت: اوضاع عراق نیاز به اتخاذ تصمیمات قوی از سوی دولتی نیاز دارد که مردم می خواهند این دولت قوی باشد، درغیراین صورت شکست همگان را دربرمی گیرد.

وی همچنین هشدارداد که درصورت وقوع هرگونه حادثه ای دراین کشور، ملت عراق زیان می بینند.

این مقام مذهبی عراق تصریح کرد: کشتارهایی که درعراق درحال وقوع است؛ تحت پوشش قانونی برنامه ریزی شده ای انجام می شود.

وی با بیان اینکه همه گروههای سیاسی درباره تجزیه نشدن کشورشان به توافق رسیدند، تاکید کرد: اما گروههای خارجی عراق را به سوی هلاکت و نابودی می کشانند.

در نجف اشرف نیز"صدرالدین قپانچی" برضرورت این مسئله که سلاح درعراق باید فقط در دست دولت باشد و نباید دولتهای متعددی در داخل یک دولت تشکیل شود، تاکید کرد.

وی گفت : از شبه نظامیان غیرتروریست برای ملحق شدن به موسسات و سازمان های دولتی دعوت شد.

قبانچی درباره استراتژی جدید آمریکا درعراق گفت : دوبرابرشدن تعداد نیروها درعراق به معنی دائمی بودن این نیروها نیست ، بلکه فرصت جدیدی برای دولت عراق است تا بتواند برکشورتسلط پیدا کند و درغیراین صورت کشورهای دیگر مجبوربه اتخاذ مواضع دیگری می شوند.

درکوفه نیز "جابرالخفاجی" درخطبه های نماز جمعه خود با رد استراتژی جدید "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درعراق گفت : جریان صدر این سیاست های جدید دنیوی را رد می کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هدف از این استراتژی از بین بردن مومنان مخلص است که زیربارظلم و اطاعت از ظالمان و اشغالگری نمی روند.

کد مطلب 433556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها